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Nemecká vláda schválila plán UniCreditu na prevzatie Commerzbank
Commerzbank má zostať verejne obchodovanou spoločnosťou so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, pričom v budúcnosti rozšíri svoje aktivity v oblasti financovania malých a stredných podnikov (MSP).
Autor TASR
Berlín 19. novembra (TASR) - Nemecká vláda súhlasí s prevzatím banky Commerzbank jej talianskym konkurentom UniCredit. Vláda stiahla svoje námietky po tom, čo UniCredit poskytla jasné záväzky týkajúce sa jej pôsobenia v Nemecku a práv zamestnancov Commerzbank, uviedol vo štvrtok minister financií Lars Klingbeil. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Commerzbank má zostať verejne obchodovanou spoločnosťou so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, pričom v budúcnosti rozšíri svoje aktivity v oblasti financovania malých a stredných podnikov (MSP). Dohoda tiež stanovuje, že Commerzbank si zachová primeranú kapitálovú základňu a že kľúčové rozhodnutia sa budú naďalej prijímať v Nemecku.
„To, k čomu sa UniCredit po konštruktívnych rokovaniach zaviazala, je v súlade so základnými cieľmi spolkovej vlády,“ poznamenal Klingbeil. UniCredit zároveň vymenuje dvoch členov dozornej rady nemeckej banky, „ktorí veľmi dobre poznajú nemecký trh aj samotnú Commerzbank,“ dodal minister. Záväzky skupiny UniCredit podľa neho vytvárajú pevný základ pre dosiahnutie udržateľného rastu Commerzbank.
UniCredit v súčasnosti kontroluje v Commerzbank takmer 50 % akcií. Talianska banka získala súhlas regulačných orgánov so svojimi plánmi na prevzatie, a to od kľúčových inštitúcií vrátane Európskej komisie (EK) a Európskej centrálnej banky (ECB). Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel vyhlásil, že po prevzatí nemeckej banky plánuje v prvom štvrťroku 2027 zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s cieľom vymenovať nových zástupcov do dozornej rady Commerzbank. V tom čase by sa mohla uskutočniť aj výmena členov predstavenstva.
Commerzbank má zostať verejne obchodovanou spoločnosťou so sídlom vo Frankfurte nad Mohanom, pričom v budúcnosti rozšíri svoje aktivity v oblasti financovania malých a stredných podnikov (MSP). Dohoda tiež stanovuje, že Commerzbank si zachová primeranú kapitálovú základňu a že kľúčové rozhodnutia sa budú naďalej prijímať v Nemecku.
„To, k čomu sa UniCredit po konštruktívnych rokovaniach zaviazala, je v súlade so základnými cieľmi spolkovej vlády,“ poznamenal Klingbeil. UniCredit zároveň vymenuje dvoch členov dozornej rady nemeckej banky, „ktorí veľmi dobre poznajú nemecký trh aj samotnú Commerzbank,“ dodal minister. Záväzky skupiny UniCredit podľa neho vytvárajú pevný základ pre dosiahnutie udržateľného rastu Commerzbank.
UniCredit v súčasnosti kontroluje v Commerzbank takmer 50 % akcií. Talianska banka získala súhlas regulačných orgánov so svojimi plánmi na prevzatie, a to od kľúčových inštitúcií vrátane Európskej komisie (EK) a Európskej centrálnej banky (ECB). Generálny riaditeľ UniCredit Andrea Orcel vyhlásil, že po prevzatí nemeckej banky plánuje v prvom štvrťroku 2027 zvolať mimoriadne valné zhromaždenie s cieľom vymenovať nových zástupcov do dozornej rady Commerzbank. V tom čase by sa mohla uskutočniť aj výmena členov predstavenstva.