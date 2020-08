Nemecká vláda odsúhlasila rozšírenie programu podpory miezd kurzarbeit

Berlín 26. augusta (TASR) - Nemecká vláda v utorok (25. 8.) schválila rozšírenie programu podpory miezd na udržanie zamestnanosti (kurzarbeit) a ďalšie opatrenia na pomoc ekonomike pri zotavovaní sa z dôsledkov pandémie nového koronavírusu. Tieto opatrenia by mali stáť približne 10 miliárd eur. Informoval v stredu minister financií Olaf Scholz.



"Cieľom je teraz stabilizovať ekonomiku," povedal Scholz vo verejnoprávnej televízii ZDF. Podľa neho fakt, že Nemecko konalo rýchlo a jeho balík stimulov je veľký, pomohol krajine zvládnuť krízu oveľa lepšie ako iné štáty.



Na rokovaní koaličných partnerov v Berlíne (ktoré sa skončilo v utorok neskoro večer) sa rozhodlo tiež o predĺžení programu kurzarbeit, ktorý zvyčajne trvá 12 mesiacov, o ďalší rok.



Scholz uviedol, že peniaze na predĺženie budú pochádzať z federálneho rozpočtu na budúci rok. Dodal, že Nemecko dalo k dispozícii 1,2 bilióna eur na podporu ekonomiky počas pandémie.



Nemecko využíva program kompenzácie miezd za skrátenie pracovného času na predchádzanie hromadnému prepúšťaniu. Tento program pomohol krajine prekonať aj finančnú a hospodársku krízu pred vyše 10 rokmi, keď bol Scholz ministrom práce. Podľa mníchovského Inštitútu pre hospodársky výskum Ifo v júli poberalo dávky v rámci kurzarbeit asi 5,6 milióna ľudí, v porovnaní so 7 miliónmi ľudí v máji.



Predĺženie tohto programu je súčasťou obrovského balíka stimulov na pomoc nemeckej ekonomike pri prekonaní najhoršej krízy v povojnovej ére. A predĺženie naznačuje tiež, že zotavovanie hospodárstva môže trvať dlhšie, ako sa pôvodne predpokladalo.



Nemecký kurzarbeit spočiatku pokrýva 67 % čistej mzdy pre domácnosti s deťmi a časom sa zvyšuje. Európska komisia používa nemecký program ako model pre celý región v snahe zabezpečiť, aby ľudia neprišli o prácu a firmy nestratili kvalifikovaných odborníkov, ktorých by potom museli hľadať po oživení ekonomiky.



"Najdrahšou vecou pre štát by bola masová nezamestnanosť a masový koniec firiem, a to je to, čomu pri inteligentnom vyžití peňazí na kurzarbeit môžeme zabrániť," uviedla v rozhovore pre ZDF Annegret Kramp-Karrenbauerová z kresťansko-demokratickej strany kancelárky Angely Merkelovej. Dodala, že tento program ukázal svoje pozitíva už počas krízy v rokoch 2008 až 2009.