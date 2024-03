Nemecká vláda schválila zákon o znížení byrokracie

Berlín 13. marca (TASR) - Nemecká vláda v stredu schválila návrh zákona o znížení byrokratickej záťaže pre podniky a obyvateľov. Plánované zmeny sa týkajú rôznych oblastí vrátane obchodného zákonníka, zákona o dani z pridanej hodnoty (DPH) alebo pravidiel o platení výživného. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Legislatíva prináša ekonomický stimulačný program s nulovými nákladmi, uviedol minister spravodlivosti Marco Buschmann. Zákon musí ešte prerokovať a schváliť Spolková rada (Bundestag) a Spolkový snem (Bundesrat). Minister ešte pred zasadnutím vládneho kabinetu vyjadril pochopenie pre kritické hlasy z podnikateľského prostredia, podľa ktorých nový zákon nejde dostatočne ďaleko. Byrokracia sa musí nielen obmedziť, ale nemala by vznikať ani žiadna nová, a to je aj úlohou Európskej únie (EÚ), povedal Buschmann.



"V čase, keď máme nedostatok kvalifikovanej pracovnej sily, nesmieme ľudí zamestnávať papierovaním, musíme im umožniť zamerať sa na produktívnu činnosť," zdôraznil minister.



Nemecká priemyselná a obchodná komora (DIHK) uviedla, že legislatíva obsahuje mnohé správne opatrenia, vyzvala však na jej zlepšenie v rámci parlamentných diskusií. Vzhľadom na vysoké zaťaženie zbytočnou byrokraciou a stále ťažkopádnu administratívu v Nemecku je to len jeden ďalší dôležitý krok, uviedol Peter Adrian, prezident DIHK.