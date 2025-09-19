Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Piatok 19. september 2025Meniny má Konštantín
< sekcia Ekonomika

Nemecká vláda sprísni boj proti zneužívaniu sociálnych dávok

.
Ilustračné foto. Foto: Teraz.sk

Dôležitú úlohu má zohrať nové centrum pre boj proti zneužívaniu sociálnych dávok, ktoré v súčasnosti buduje Spolkový úrad práce.

Autor TASR
Norimberg 19. septembra (TASR) - Nemecko sprísni boj proti zneužívaniu sociálnych dávok s dôrazom na podporu v nezamestnanosti. Základné dávky pre uchádzačov o zamestnanie musia byť odolnejšie voči zneužívaniu, aby sa dostali len k tým, ktorí ich potrebujú, vyhlásila v piatok ministerka práce Bärbel Basová. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Vláda pracuje na reforme systému základných dávok sociálneho zabezpečenia, pričom bude klásť väčší dôraz na aktivity súvisiace s organizovanou kriminalitou, povedala ministerka počas návštevy Spolkového úradu práce v Norimbergu. Kritici súčasného stavu sa sťažujú, že poberatelia dávok, ako je napríklad základná podpora v nezamestnanosti alebo takzvaný občiansky príjem (Bürgergeld), na ne nemajú nárok, napríklad preto, že pracujú načierno.

Kľúčovým prvkom protiopatrení je zlepšená výmena údajov medzi centrálnou vládou, spolkovými krajinami a samosprávami za účasti imigračných úradov, úradov práce a bezpečnostných orgánov, najmä colnej správy, priblížila Basová. Dôležitú úlohu má zohrať nové centrum pre boj proti zneužívaniu sociálnych dávok, ktoré v súčasnosti buduje Spolkový úrad práce.
.

Neprehliadnite

Putin: Na Ukrajine bojuje viac ako 700.000 ruských vojakov

BLANÁR: V EÚ nastoľujeme témy s cieľom ochrániť našu ekonomiku

Raši:Platy poslancov sa budúci rok v súvislosti s konsolidáciou znížia

ODIŠLA LEGENDA: Zomrel herec Robert Redford