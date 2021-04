Nemecká vláda údajne ráta s tohtoročným rastom ekonomiky o 3,5 %

Berlín 26. apríla (TASR) - Nemecká vláda zlepšila prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku o 0,5 percentuálneho bodu. Uviedla to agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na nemenovaný zdroj.



Podľa zdroja vláda zlepšila odhad tohtoročného vývoja nemeckej ekonomiky na 3,5 %, k čomu prispel lepší než očakávaný vývoj v závere minulého roka. V predchádzajúcej januárovej prognóze očakávala, že tento rok vzrastie nemecké hospodárstvo o 3 %. Zdroj zároveň dodal, že v budúcom roku by sa podľa nového vládneho odhadu mal rast nemeckej ekonomiky zrýchliť na 3,6 %.



Ministerstvo hospodárstva sa k údajom odmietlo vyjadriť. Nemecká vláda by svoju aktualizovanú prognózu vývoja ekonomiky mala zverejniť v utorok 27. apríla.



Ešte optimistickejšie než nemecká vláda sú nemecké ekonomické inštitúty. Podľa ich odhadu zverejnenom v polovici apríla by ekonomika mala v tomto roku vzrásť o 3,7 %. V porovnaní s predchádzajúcou prognózou je to však výrazné zhoršenie, keďže pôvodne čakali v tomto roku rast na takmer 5-percentnej úrovni.



Naopak, odhad inštitútov na budúci rok predstavoval výrazné zlepšenie. Očakávajú, že v roku 2022 vzrastie nemecká ekonomika o 3,9 %, pôvodne počítali s rastom pod 3-percentnou úrovňou.