Nemecká vláda ukončila rok 2020 s nižším novým dlhom, ako sa očakávalo

Berlín 18. januára (TASR) - Nemecká vláda ukončila rok 2020 s nižším novým dlhom, ako sa pôvodne očakávalo vzhľadom na jej masívny balík stimulov pre ekonomiku. Uviedli v pondelok dva zdroje z vlády, ktoré nechceli byť menované.



Podľa nich nový čistý dlh Nemecka za minulý rok bol tesne pod hranicou 150 miliárd eur, čo je zhruba o tretinu menej ako pôvodne plánovaných 218 miliárd eur.



Berlín si nakoniec potreboval požičať menej, pretože peniaze vyčlenené na verejné investície neprúdili do projektov tak rýchlo, ako sa očakávalo. Ani pomoc v súvislosti s novým koronavírusom nevyužilo toľko firiem, ako kabinet predpokladal. A do tretice, negatívny vplyv pandémie na príjmy z daní bol tiež menší.



Napriek tomu boli nové pôžičky Nemecka v roku 2020 najvyššie v histórii a ľahko prekonali predchádzajúci rekord 44 miliárd eur z roku 2010 po finančnej kríze.



Minister financií Olaf Scholz plánuje v tomto roku nový čistý dlh až do výšky 180 miliárd eur, aby mohol pokračovať v záchranných a stimulačných opatreniach a ochrániť najväčšiu európsku ekonomiku počas novej vlny infekcií.