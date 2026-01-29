< sekcia Ekonomika
Nemecká vláda verí, že dohodu EÚ - Mercosur možno predbežne uplatňovať
Autor TASR
Berlín 29. januára (TASR) - Nemecká vláda sa domnieva, že dohoda o voľnom obchode medzi EÚ a štátmi juhoamerického bloku Mercosur - Brazíliou, Argentínou, Uruguajom a Paraguajom - by sa mohla začať uplatňovať ešte predtým, ako Súdny dvor EÚ (SDEÚ) ukončí svoje preskúmanie. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Vláda predpokladá, že dohodu bude možné predbežne uviesť do platnosti počas tohto roka, vyhlásil vo štvrtok nemecký minister zahraničných vecí Johann Wadephul. Európa by tak mohla dokázať, že je spoľahlivým a atraktívnym obchodným partnerom, dodal. Predsedníčka Európskej komisie (EK) Ursula von der Leyenová minulý týždeň vyhlásila, že EÚ môže predbežne uplatňovať dohodu napriek hlasovaniu Európskeho parlamentu, ktorý pozastavil jej ratifikáciu z dôvodu právneho preskúmania.
EÚ bude pripravená konať, hneď ako dohodu ratifikuje aspoň jedna krajina združenia Mercosur, uviedla von der Leyenová v piatok (23. 1.) na záver samitu lídrov EÚ v Bruseli. Diplomatický zdroj z EÚ predtým pre agentúru Reuters uviedol, že dohodu pravdepodobne už v marci ratifikuje Paraguaj.
Európsky parlament minulý týždeň podporil návrh, aby SDEÚ preskúmal súlad dohody s právom spoločenstva. Parlament teraz nemôže o ratifikácii hlasovať dovtedy, kým súd nevydá rozhodnutie, čo môže trvať mesiace až roky.
