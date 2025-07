Nemecká vláda verí, že USA znížia clá na európsku oceľ a hliník

Berlín 28. júla (TASR) - Po dosiahnutí kompromisu v colnom konflikte medzi Európskou úniou a Spojenými štátmi nemecká vláda naďalej dúfa v zmiernenie vysokého zaťaženia ocele a hliníka. Dovoz týchto produktov do USA naďalej podlieha clám vo výške 50 %. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Toto je jedna z oblastí, ktorej budeme venovať osobitnú pozornosť,“ uviedol v pondelok zástupca hovorcu vlády Sebastian Hille. Ďalšie oblasti nespomenul. Vláda v zásade víta túto dohodu, vďaka ktorej sa „podarilo zabrániť zbytočnej eskalácii a obchodnému konfliktu,“ dodal. Ďalšie zmiernenie ciel by síce bolo žiaduce, politika sa ale pohybuje v oblasti toho, čo je uskutočniteľné, vysvetlil. Teraz je dôležité vypracovať podrobnosti základnej dohody a Európska komisia (EK) má v tomto smere plnú podporu vlády v Berlíne, zdôraznil Hille.



Brusel a Washington sa v nedeľu (27. 7.) dohodli, že väčšina európskeho vývozu do USA bude podliehať 15-percentnému clu. To by malo platiť aj pre automobily, polovodiče a farmaceutické výrobky.