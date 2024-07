Nemecká vláda vo veľkom nakupuje iPhony

Berlín 27. júla (TASR) - Nemecká vláda vo veľkom nakupuje smartfóny a tablety od spoločnosti Apple. Úrad pre verejné obstarávanie nemeckého ministerstva vnútra a technologická spoločnosť Bechtle AG uzavreli tento týždeň rámcovú zmluvu na dodávku až 300.000 koncových zariadení Apple pre verejnú správu v rámci celej spolkovej republiky. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Všetky objednávky iPhonov a iPadov pre zamestnancov spolkovej správy bude vybavovať výlučne spoločnosť Bechtle. Rámcová dohoda má hodnotu až 770 miliónov eur a platí do konca roka 2027. Zmluva o obstarávaní vychádza z technickej platformy iNDIGO na správu mobilných zariadení. iNDIGO je skratka pre "iOS Native Devices in Government Operation" (zariadenia so systémom Apple iOS v štátnej správe). Platforma ponúka "komplexnú kombináciu integrovaných bezpečnostných funkcií, pravidelných aktualizácií, hardvérového šifrovania a prísnych smerníc na ochranu údajov", vysvetlila spoločnosť Bechtle.



Dohodu schválil nemecký Spolkový úrad pre informačnú bezpečnosť (BSI). Zariadenia majú slúžiť výlučne na pracovné účely v záujme bezpečnej výmeny dôverného obsahu.