Nemecká vláda vyčíslila investície do železníc na skoro 90 miliárd eur

Berlín 28. mája (TASR) - Nemecká vláda uviedla, že do roku 2027 bude potrebné investovať do národnej železničnej siete približne 88 miliárd eur, aby sa stala spoľahlivejšou a atraktívnejšou. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



Takmer polovica tejto sumy, zhruba 43 miliárd eur, je už vyčlenená bokom v spolkovom rozpočte. Zvyšných 45 miliárd eur bude potrebné nájsť do roku 2027, podľa oficiálneho vyhlásenia.



Tieto čísla boli uvedené v odpovedi na písomnú otázku, ktorú vláde zaslal Victor Perli, člen ľavicovej strany Die Linke, a ktorú sa podarilo získať agentúre DPA.



Táto "investičná ofenzíva musí byť zahájená okamžite," povedal Perli. "Železnica sa musí stať atraktívnejšou a alternatívou k autu, najmä vo vidieckejších regiónoch," dodal.