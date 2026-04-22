Nemecká vláda výrazne zhoršila odhad rastu ekonomiky
Ako dôvod uviedla vojnu na Blízkom východe, ktorá firmám prudko zvýšila náklady na energie.
Autor TASR
Berlín 22. apríla (TASR) - Nemecká vláda výrazne zhoršila prognózu vývoja domácej ekonomiky v tomto roku, pričom ako dôvod uviedla vojnu na Blízkom východe, ktorá firmám prudko zvýšila náklady na energie. Z rovnakého dôvodu zhoršila výhľad aj na rok 2027, i keď redukcia pôvodnej prognózy nebola taká výrazná ako v prípade tohto roka. Informovali o tom agentúry DPA a AFP.
Nemecká ministerka hospodárstva Katherina Reicheová, ktorá novú prognózu predstavila, v stredu uviedla, že vláda tento rok odhaduje rast ekonomiky iba na 0,5 %. V predchádzajúcej prognóze z januára počítal kabinet ešte s rastom o 1 %. V prípade roka 2027 zhoršila vláda prognózu na 0,9 %, zatiaľ čo pôvodne očakávala, že hrubý domáci produkt (HDP) vzrastie o 1,3 %.
Po tom, ako nemecká ekonomika zaznamenala v roku 2025 po dvoch rokoch poklesu mierny rast, sa očakávalo, že tento rok dôjde k výraznejšiemu zotaveniu. Škrt nemeckej vláde cez rozpočet však urobili USA a Izrael, ktoré koncom februára napadli Irán a ten v rámci odvety zablokoval Hormuzský preliv, kritickú námornú trasu na dodávku ropy a skvapalneného zemného plynu (LNG).
„Zotavenie hospodárstva predpokladané na tento rok opätovne zbrzdili externé geopolitické šoky, povedala Reicheová. „Vojna v Iráne zvyšuje ceny energií a surovín. To zasa zvyšuje tlak na domácnosti a náklady pre nemeckú ekonomiku,“ dodala.
Aj očakávaný rast hospodárstva na rok 2027 na úrovni 0,9 % sprevádza „značná neistota“. Či sa aj novú, zhoršenú prognózu podarí naplniť, „bude do veľkej miery závisieť od toho, ako sa vyvinie situácia na Blízkom východe,“ uviedla Reicheová.
