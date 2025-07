Berlín vyzval Unicredit, aby ukončila snahy o prevzatie Commerzbank

Berlín 10. júla (TASR) - Nemecká vláda vyzvala generálneho riaditeľa talianskej banky Unicredit Andreu Orcela, aby ukončil snahy o prevzatie spoločnosti Commerzbank. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



„Očakávame, že Unicredit upustí od svojho pokusu o prevzatie. Naďalej podporujeme nezávislú Commerzbank,“ vyhlásil vo štvrtok minister financií Lars Klingbeil. „Commerzbank je v Nemecku systémovo dôležitou bankou. Preukázala, že môže byť úspešná aj samostatne,“ dodal.



Unicredit v utorok (8. 7.) oznámila, že zdvojnásobila svoj priamy podiel v Commerzbank, a tým aj svoje hlasovacie práva z necelých 10 % na približne 20 %. To znamená, že najväčšia talianska banka je teraz hlavným akcionárom skupiny pred nemeckou vládou, ktorá stále vlastní 12 % akcií. Pozícia nemeckej vlády zostáva jasná, zdôraznil Klingbeil. „Odmietame nekoordinovaný a nepriateľský prístup Unicreditu. Nemecká vláda to dala Unicreditu tiež veľmi jasne najavo. Spolková vláda svoj podiel nepredá,“ uzavrel minister.



Unicredit medzitým oznámila, že aj zvyšných 9 % akcií Commerzbank, ku ktorým má prístup prostredníctvom finančných nástrojov, „v primeranom čase“ prevedie na akcie. Talianska banka by bola zo zákona povinná predložiť oficiálnu ponuku na prevzatie zostávajúcim akcionárom Commerzbank, ak by svoj podiel v spoločnosti zvýšila na 30 % alebo viac.