Nemecká vláda zablokovala predaj 2 domácich firiem čínskym investorom

Berlín 9. novembra (TASR) - Nemecká vláda zablokovala predaj dvoch domácich firiem čínskym investorom, uviedol v stredu spolkový minister hospodárstva Robert Habeck. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Habeck už predtým varoval pred predajom výrobcu čipov Elmos z dôvodu bezpečnostných rizík a v stredu potvrdil rozhodnutie vlády. Elmos mal za približne 85 miliónov eur kúpiť švédsky konkurent Silex, ktorý je však dcérskou spoločnosťou čínskej skupiny Sai Microelectronics.



Meno druhej firmy, ktorej predaj do čínskych rúk zablokovala spolková vláda, nie je známe. Habeck uviedol, že nemôže zverejniť detaily, keďže to podlieha obchodnému tajomstvu.



Podľa denníka Handelsblatt však vláda mala zablokovať predaj spoločnosti ERS Electronics, ktorá je globálnym výrobcom polovodičov.



Habeck vyhlásil, že Nemecko je otvorenou trhovou ekonomikou a že víta zahraničné investície, "ale otvorená trhová ekonomika neznamená naivná ekonomika". Čína je a mala by podľa neho zostať obchodným partnerom. Obchod sa však dá zneužiť na presadzovanie mocenských záujmov a proti záujmom štátu. Preto je potrebné znižovať závislosti v niektorých kľúčových odvetviach, dodal Habeck.