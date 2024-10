Nemecká vláda zhoršila odhad pre ekonomiku a očakáva jej pokles

Berlín 9. októbra (TASR) - Nemecká vláda v stredu revidovala svoju prognózu pre ekonomiku krajiny smerom nadol a uviedla, že najväčšie európske hospodárstvo smeruje k poklesu už druhý rok po sebe. To ešte zvýraznilo problémy nepopulárnej vládnej koalície pred náročným volebným rokom. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.



Podľa revidovanej vládnej prognózy by sa mal hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v roku 2024 znížiť o 0,2 % po tom, ako v roku 2023 klesol o 0,3 %.



Upravené čísla zverejnil minister hospodárstva Robert Habeck, ktorý v predchádzajúcom odhade v apríli počítal ešte s rastom HDP v tomto roku o 0,3 %.



Revidovaná prognóza nie je prekvapením, keďže popredné nemecké ekonomické inštitúty nedávno zhoršili tiež svoje prognózy, pričom očakávajú pokles HDP tento rok o 0,1 %.



Firmy v Nemecku sú aj naďalej opatrné v dôsledku nestabilnej ekonomickej a geopolitickej situácie a domácnosti sa čoraz viac zameriavajú na šetrenie, namiesto investícií do majetku a výdavkov na spotrebu. Pretrvávajúca vysoká úroveň úrokových sadzieb obmedzuje tiež investície.



Pre rok 2025 Habeck predpovedal rast HDP o 1,1 %, čo je o niečo viac, ako vládna predikcia zo začiatku tohto roka, ktorá počítala s jeho zvýšením o jedno % v roku 2025. A v roku 2026 predpokladá jeho zvýšenie o 1,6 %.



Vláda dúfa, že v budúcom roku súkromná spotreba opäť stúpne a bude sa predávať aj viac priemyselných výrobkov, čo by mohlo zvýšiť náladu medzi nemeckými spoločnosťami.



Berlín medzitým navrhol balík stimulov vrátane daňových úľav, stimulov na podporu zamestnanosti a dotácií na elektrinu na pomoc chorľavej ekonomike.



Ak sa tieto opatrenia "v plnej miere zrealizujú, ekonomika porastie výraznejšie a viac ľudí si opäť nájde zamestnanie," vyhlásil Habeck.



Pripomenul, že nemecká ekonomika nezaznamenala silný rast od roku 2018, keďže k vlastným štrukturálnym problémom krajiny sa pridali širšie globálne výzvy. Nemecko a Európa sú stlačené medzi Čínu a USA a musia sa naučiť presadiť sa, uviedol vo vyhlásení.



Habeck argumentoval, že vláda sa vyrovnala s mnohými domácimi problémami. Nemecká obchodná a priemyselná komora ale tvrdí, že na povzbudenie investícií sú potrebné ďalšie reformy. Jej generálny riaditeľ Martin Wansleben poukázal na to, že Nemecko zaznamenalo v nedávnej minulosti len raz dva po sebe nasledujúce roky poklesu hospodárstva. A to v rokoch 2002 a 2003, keď vtedajšia vláda spustila sériu reforiem sociálneho štátu.



Popularita trojčlennej vládnej koalície za takmer tri roky vo funkcii výrazne klesla. Stala sa notoricky známou neustálymi bojmi, napríklad o budúcoročný rozpočet. Naproti tomu opozícia získava na popularite a vedie prieskumy pred parlamentnými voľbami na budúci rok. A krajne pravicová Alternatíva pre Nemecko si v nedávnych spolkových voľbách a voľbách do Európskeho parlamentu tiež viedla dobre.