Nemecká vláda zhoršila prognózy pre ekonomiku v tomto i v budúcom roku

Berlín 12. októbra (TASR) - Nemecká vláda v stredu znížila svoj odhad rastu ekonomiky v tomto roku a v budúcom očakáva jej pokles. Dôvodom sú prudko stúpajúce ceny energií po obmedzení dodávok z Ruska v dôsledku vojny na Ukrajine. TASR o tom informuje na základe správ AP, DPA a AFP.



"Momentálne prežívame vážnu energetickú krízu, ktorá sa môže stať ekonomickou a sociálnou krízou," varoval minister hospodárstva Robert Habeck pri zverejnení oficiálnych jesenných ekonomických prognóz.



Ministerstvo hospodárstva najnovšie predpovedá, že hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka sa v roku 2023 zníži o 0,4 %, keďže stúpajúce náklady na energie obmedzujú priemyselnú produkciu a tlmia výdavky spotrebiteľov. Koncom apríla pritom ešte odhadovalo, že HDP na budúci rok stúpne o 2,5 % .



Ministerstvo zhoršilo aj predpoveď pre tento rok a očakáva rast HDP len o 1,4 % namiesto o 2,2 %.



Aktualizované vládne prognózy sú v súlade s predpoveďami väčšiny renomovaných ekonomických inštitútov, ktoré boli tiež nútené radikálne prehodnotiť svoje odhady v dôsledku pretrvávajúceho vplyvu vojny na Ukrajine.



Nemecko, ktoré je obzvlášť citlivé na energetické šoky, keďže si v uplynulých desaťročiach vybudovalo veľkú závislosť od dovozu ruských fosílnych palív, zaznamenalo ostatný raz pokles hospodárstva v roku 2020 v dôsledku pandémie nového koronavírusu. A predtým sa výkon jeho ekonomiky znížil v roku 2009 počas finančnej krízy.



Ceny energií však tento rok prudko rastú a ročná miera inflácie v Nemecku v septembri atakovala 10 %.



Habeckovo ministerstvo zverejnilo zároveň upravené prognózy inflácie, ktoré zohľadňujú plány vládnej koalície na redukciu nákladov na plyn a elektrinu pre domácnosti aj firmy.



Vláda očakáva nárast spotrebiteľských cien v tomto roku o 8 % a v roku 2023 o 7 %. Predtým očakávala infláciu na úrovni 6,1 % v tomto roku a jej spomalenie na 2,8 % v nasledujúcom roku. Predpovedá tiež, že ekonomika sa vráti k rastu v roku 2024 a jej výkon stúpne o 2,3 %.



"Túto krízu spustil Putinov útok na Ukrajinu," povedal Habeck. Dodal, že Nemecko sa v priebehu desaťročí stalo závislým od ruskej energie a otvorené vydieraniu, ale je na dobrej ceste oslobodiť sa od dovozu ruskej energie.



Rusko začalo znižovať dodávky plynu do Nemecka cez plynovod Nord Stream 1 už v júni a na konci augusta ich úplne zastavilo. Odôvodnilo to technickými problémami. Napriek tomu sú nemecké zásobníky plynu takmer na 95 % plné a vládni predstavitelia tvrdia, že krajina má dobré predpoklady na to, aby prekonala zimu – aj keď bude potrebné s plynom šetriť.