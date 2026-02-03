< sekcia Ekonomika
Nemecká vláda získa 25,1 % v spoločnosti TenneT Germany
Investícia posilní kapitálovú základňu TenneT Germany a poskytne istotu pri plánovaní potrebného rozšírenia elektrickej siete, uviedla skupina.
Autor TASR
Berlín 3. februára (TASR) - Nemecká vláda sa v rámci úsilia o rozšírenie elektrickej siete v krajine stane akcionárom energetickej spoločnosti TenneT Germany. Vláda prostredníctvom štátnej rozvojovej banky KfW zaplatí približne 3,3 miliardy eur a získa podiel 25,1 %, oznámila v utorok holandská materská skupina TenneT Holding. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Investícia posilní kapitálovú základňu TenneT Germany a poskytne istotu pri plánovaní potrebného rozšírenia elektrickej siete, uviedla skupina. TenneT Germany je najväčším prevádzkovateľom prenosovej sústavy v Nemecku. Spravuje približne 14.000 kilometrov vysokonapäťových vedení medzi spolkovou krajinou Šlezvicko-Holštajnsko na severe a Bavorskom na juhu. Nemecko si v rámci energetickej transformácie predsavzalo vybudovať tisíce kilometrov nových elektrických vedení na prepravu veternej energie vyrobenej prevažne na severe krajiny do hlavných centier spotreby na priemyselnom juhu.
Nemecká vláda už cez štátnu banku KfW vlastní 20-percentný podiel v prevádzkovateľovi prenosovej siete 50Hertz a podiel 24,95 % v spoločnosti TransnetBW.
Investícia posilní kapitálovú základňu TenneT Germany a poskytne istotu pri plánovaní potrebného rozšírenia elektrickej siete, uviedla skupina. TenneT Germany je najväčším prevádzkovateľom prenosovej sústavy v Nemecku. Spravuje približne 14.000 kilometrov vysokonapäťových vedení medzi spolkovou krajinou Šlezvicko-Holštajnsko na severe a Bavorskom na juhu. Nemecko si v rámci energetickej transformácie predsavzalo vybudovať tisíce kilometrov nových elektrických vedení na prepravu veternej energie vyrobenej prevažne na severe krajiny do hlavných centier spotreby na priemyselnom juhu.
Nemecká vláda už cez štátnu banku KfW vlastní 20-percentný podiel v prevádzkovateľovi prenosovej siete 50Hertz a podiel 24,95 % v spoločnosti TransnetBW.