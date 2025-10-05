< sekcia Ekonomika
Nemecká vláda zlepší prognózu vývoja ekonomiky v tomto roku
Hovorca ministerstva hospodárstva sa k informáciám o plánoch vlády zvýšiť odhad rastu ekonomiky nevyjadril. Novú prognózu oznámi ministerstvo hospodárstva v stredu 8. októbra.
Autor TASR
Berlín 5. októbra (TASR) - Nemecká vláda zlepší odhad vývoja ekonomiky v tomto roku a zosúladí ho s prognózou vedúcich ekonomických inštitútov. Uviedli to cez víkend zdroje oboznámené so situáciou, na ktoré sa odvolali agentúry Bloomberg a Reuters.
Podľa zdrojov ministerka hospodárstva Katherina Reicheová zverejní v nasledujúcom týždni novú prognózu tohtoročného vývoja ekonomiky, podľa ktorej by hrubý domáci produkt mal vzrásť o 0,2 %. Vláda pôvodne počítala s tým, že nemecká ekonomika vykáže tento rok nulový rast.
V nasledujúcom roku by ekonomika mala tempo rastu zrýchliť na 1,3 % a v roku 2027 na 1,4 %. Revidované údaje sú tak totožné s odhadmi vedúcich ekonomických inštitútov, ktoré novú prognózu oznámili koncom septembra.
Nemeckú ekonomiku by mala podporiť výrazná fiškálna expanzia, o ktorej rozhodla nová vláda. Ekonomické inštitúty však varujú, že rast bude iba dočasný, ak sa nezačnú riešiť základné problémy nemeckého hospodárstva. Ekonómovia požadujú od vlády najmä rozsiahle štrukturálne reformy. Inak sa podľa nich nedá počítať so solídnym rastom ekonomiky v dlhodobom horizonte.
