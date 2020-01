Nemecká vláda zlepšila odhad rastu ekonomiky v tomto roku na 1,1 %

Berlín 29. januára (TASR) - Nemecká vláda verí, že situácia v jej ekonomike sa po roku slabého rastu a klesajúceho vývozu zlepšuje. Zvýšila preto svoju predpoveď rastu v aktuálnom roku 2020.



"Výhľad je jasnejší," uviedol v stredu v Berlíne minister hospodárstva Peter Altmaier. Vláda vo svojej výročnej správe o nemeckej ekonomike predpovedala, že sa hrubý domáci produkt (HDP) krajiny v roku 2020 zvýši o 1,1 %.



"Ekonomika sa bude tento rok vyvíjať lepšie, ako sa očakávalo minulý rok," uviedol Altmaier pri prezentácii správy. Na jeseň 2019 počítala nemecká vláda s nárastom HDP v tomto roku o 1 %.



Podľa predbežných údajov v roku 2019 stúpol výkon najväčšej európskej ekonomiky iba o 0,6 %. To by znamenalo najslabšie tempo jej rastu za sedem rokov a výrazné spomalenie oproti roku 2018, keď HDP stúpol o 1,5 %.



Pod vlaňajší slabý výkon sa do značnej miery podpísal obchodný spor medzi Spojenými štátmi a Čínou, pričom obe krajiny v závere minulého roka dosiali pokrok pri riešení sporu. "Nemecká ekonomika pomaly prekonáva svoju slabú fázu," konštatuje sa v správe vlády.



Ekonomická predpoveď vlády na rok 2020 je výrazne optimistickejšia ako prognóza nemeckého priemyselného združenia BDI, ktoré tento rok očakáva rast HDP iba o 0,5 %.