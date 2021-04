Nemecká vláda zlepšila odhad vývoja ekonomiky

Berlín 27. apríla (TASR) - Nemecká vláda zlepšila odhad vývoja domácej ekonomiky v tomto roku. Berlín očakáva, že po tom, ako sa protipandemické opatrenia uvoľnia, začnú výdavky domácností postupne rásť.



Nemecký minister hospodárstva Peter Altmaier v utorok uviedol, že vláda najnovšie počíta s tohtoročným rastom na úrovni 3,5 %. V porovnaní s januárovou prognózou to znamená zlepšenie o 0,5 percentuálneho bodu.



Čo sa týka budúceho roka, Altmaier povedal, že vláda počíta so zrýchlením rastu na 3,6 %. Zároveň dodal, že predpandemickú úroveň by ekonomika mala dosiahnuť najneskôr v budúcom roku.



Oznámenie vlády tak potvrdilo predbežné informácie od nemenovaného zdroja, ktoré v pondelok (26. 4.) zverejnila agentúra Reuters. Najnovšia prognóza sa tak priblížila k odhadu popredných nemeckých ekonomických inštitútov. Podľa ich prognózy z polovice apríla by ekonomika mala v tomto roku vzrásť o 3,7 %. Čo sa týka roka 2022, nemecká ekonomika by podľa inštitútov mala vzrásť o 3,9 %.