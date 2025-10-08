< sekcia Ekonomika
Nemecká vláda zlepšila prognózy pre ekonomiku
Autor TASR
Berlín 8. októbra (TASR) - Nemecká vláda v stredu zlepšila svoje prognózy hospodárskeho rastu v tomto a nasledujúcom roku. Očakáva pritom, že najväčšia európska ekonomika sa v roku 2025 tesne vyhne stagnácii a v roku 2026 dosiahne výraznejší rast. TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a Reuters.
V predchádzajúcej prognóze v apríli vláda ešte predpokladala nulový rast ekonomiky v roku 2025. Ministerstvo hospodárstva však v stredu uviedlo, že v tomto roku najnovšie predpokladá rast hrubého domáceho produktu (HDP) o 0,2 % a v roku 2026 o 1,3 % namiesto o 1 % v aprílovej prognóze. V ďalšom roku 2027 očakáva ministerstvo rast HDP o 1,4 %.
Najväčšia európska ekonomika od začiatku pandémie ochorenia COVID-19, po ktorej nasledovala invázia Ruska na Ukrajinu, zápasila so slabým rastom. V predchádzajúcich dvoch rokoch (2023 a 2024) HDP Nemecka dokonca klesol. Tento rok proexportne orientované nemecké hospodárstvo zasiahla colná politika amerického prezidenta Donalda Trumpa.
Na rozdiel od typického vzorca oživenia hospodárstva sa tak tento raz neočakáva, že by zahraničný obchod bol hnacím motorom. Namiesto toho to bude domáci dopyt, najmä súkromná a verejná spotreba, ako aj investičná aktivita nemeckej vlády, ktoré dodajú oživeniu impulz, uviedlo ministerstvo hospodárstva.
Ministerstvo odhaduje, že nemecký export v roku 2025 klesne o 0,1 % a v nasledujúcich dvoch rokoch vzrastie o 1,2 % a 1,6 %.
Počet nezamestnaných v Nemecku v auguste 2025 prvýkrát za desaťročie prekročil tri milióny osôb v dôsledku pretrvávajúcej slabej ekonomiky.
Podľa nových vládnych prognóz sa nezamestnanosť mierne zníži zo 6,3 % v tomto roku na 6,2 % v roku 2026 a potom na 6 % v roku 2027.
Ministerka hospodárstva Katherina Reicheová uviedla, že prognózy ukazujú potrebu urýchlene prijať kroky na podporu hospodárskeho rastu.
„Potrebujeme odvahu prijať rozhodné reformy,“ povedala na tlačovej konferencii, na ktorej predstavila prognózy, a poukázala na potrebu znížiť ceny energií a dane.
Nemecký výrobný sektor zápasí s vysokými cenami energií, silnou zahraničnou konkurenciou a dôsledkami amerických ciel. Oficiálne údaje v stredu dopoludnia ukázali prudký pokles priemyselnej produkcie v auguste, najmä v automobilovom sektore.
