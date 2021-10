Nemecká vláda znížila odhad rastu ekonomiky v tomto roku

Ilustračná snímka. Foto: TASR Miroslava Mlynárová

Berlín 27. októbra (TASR) - Problémy v globálnom dodávateľskom reťazci prinútili nemeckú vládu v stredu znížiť svoju prognózu rastu v roku 2021, keďže sa pripravuje odovzdať moc novému kabinetu. Nedostatok surovín a komponentov tak zabrzdil zotavenie najväčšieho hospodárstva v Európe z dôsledkov pandémie nového koronavírusu.Vláda kancelárky Angely Merkelovej v stredu znížila odhad rastu hrubého domáceho produktu (HDP) Nemecka v tomto roku na 2,6 % z pôvodne očakávaných 3,5 %. Uviedol to minister hospodárstva Peter Altmaier pre verejnoprávnu televíziu ZDF.povedal Altmaier. Poukázal však na fakt, že veľa surovín a komponentov sa nedodáva, a to sa jednoducho prejavuje na výkone ekonomiky.Aj vyššie ceny energií sú ďalším faktorom, ktorý ju brzdí. Hospodársky rast na úrovni 2,6 % je však stále pomerne silný, aj keď skutočný rozmach nastane až budúci rok, kedy by mala ekonomika vzrásť o viac ako 4 %, vyhlásil minister.Nedostatok komponentov a surovín má obzvlášť negatívny vplyv na ekonomiky poháňané výrobou, ako je tá nemecká. V krajine sa už zastavili linky v dôležitom automobilovom sektore.Otázka, ako naštartovať ekonomiku, bude tiež na prvom mieste programu novej vlády. O jej zostavení začnú strany rokovať v stredu.Sociálni demokrati, zelení a slobodní demokrati (FDP) vo svojej pôvodnej dohode prisľúbili masívne investície a menej byrokracie, aby pripravili Nemecko na zelenšiu a digitálnu budúcnosť.Sľúbili však, že nezavedú žiadne zvyšovanie daní a zachovajú prísne nemecké dlhové pravidlo, ktoré obmedzuje deficity na úroveň maximálne 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP) v normálnych časoch, čo je červená čiara pre FDP.Hľadanie spôsobu, ako dosiahnuť oboje, si bude vyžadovať, priznali samotné strany.Vzhľadom na problémy s dodávkami, ich ceny strmo vzrástli. V septembri sa napríklad vstupné ceny v nemeckom priemysle zvýšili medziročne o 14,2 %, čo je tempo, aké nebolo zaznamenané od 70. rokov minulého storočia.Ostatné ukazovatele medzitým zamierili nadol: nemecký export klesol v auguste prvýkrát od apríla 2020, na začiatku pandémie. Priemyselná produkcia sa v auguste znížila o 4 %, zatiaľ čo nové objednávky klesli o 7,7 %.Pod tlakompovedal Ulrich Kater, hlavný ekonóm Deka Bank.Začiatkom mesiaca popredné nemecké ekonomické inštitúty (DIW, Ifo, IfW, IWH a RWI) znížili svoju prognózu rastu hospodárstva v roku 2021 na 2,4 % z 3,7 % v predchádzajúcej aprílovej predpovedi.Po rýchlej expanzii na jar nemeckú ekonomiku brzdia prekážky na strane dodávok a, uviedli inštitúty vo vyhlásení.Predpovedali však, že vplyv pandémie a problémy s dodávkami budú, preto zlepšili výhľad na rast v roku 2022 na 4,8 % z 3,9 %.