Nemecká vláda znížila prognózu pre ekonomiku a očakáva jej pokles

Berlín 11. októbra (TASR) - Nemecká vláda v stredu znížila svoju prognózu vývoja hospodárstva. Najnovšie tak predpovedá, že výkon najväčšej európskej ekonomiky tento rok klesne. Prispeli k tomu vysoká inflácia, drahé energie a pokles výroby pre slabý dopyt v zahraničí. TASR o tom informuje na základe správy AFP.



Podľa revidovanej prognózy sa hrubý domáci produkt (HDP) Nemecka v tomto roku zníži o 0,4 %, uviedlo v stredu ministerstvo hospodárstva. To je výrazné zhoršenie oproti aprílovej predpovedi, keď ešte ministerstvo počítalo s rastom HDP o 0,4 % v roku 2023.



Nemecká ekonomika čelí vážnym protivetrom, odkedy ruská invázia na Ukrajinu minulý rok spôsobila prudký nárast inflácie, najmä cien energií.



Ku kríze sa pridalo aj spomalenie vo výrobnom sektore, ktorý je náročný na energiu, slabosť kľúčového obchodného partnera - Číny a agresívne zvyšovanie úrokových sadzieb Európskej centrálnej banky (ECB) na skrotenie nekontrolovateľného rastu spotrebiteľských cien.



"V zložitom geopolitickom prostredí sa dostávame z krízy pomalšie, ako sa očakávalo," priznal minister hospodárstva Robert Habeck vo vyhlásení.



Nemecká ekonomika sa na prelome rokov prepadla do recesie, keďže HDP krajiny klesol v poslednom štvrťroku 2022 aj v 1. štvrťroku 2023. Technická recesia je definovaná ako pokles hospodárstva dva po sebe idúce štvrťroky. Odvtedy sa nemecká ekonomika snaží postaviť sa na nohy, no v 2. štvrťroku 2023 zaznamenala nulový rast.



Nová prognóza vlády sa zhoduje s inými, nedávno zverejnenými pochmúrnymi odhadmi. Medzinárodný menový fond v utorok (10. 10.) predpovedal Nemecku, že jeho HDP v roku 2023 klesne o 0,5 %.



Vláda v Berlíne v stredu v najnovších prognózach uviedla, že ekonomika v budúcom roku vzrastie o 1,3 % a v roku 2025 o 1,5 %. Predpovedala tiež, že miera inflácie za celý tento rok dosiahne 6,1 %, na budúci rok klesne na 2,6 % a v roku 2025 na 2 %.



Habeck sa snažil o optimistický tón, keď poznamenal, že v nasledujúcom roku opäť očakáva rast. Uviedol pritom, že ekonomika smeruje k udržateľnému zotaveniu, pričom inflácia klesá a reálne príjmy tak stúpajú.



Pri predchádzajúcej prognóze v apríli vychádzalo ministerstvo hospodárstva z predpokladu, že Nemecko prekonalo energetickú krízu lepšie, ako sa očakávalo, pričom niektoré ukazovatele signalizovali oživenie priemyslu. Situácia sa však v uplynulých mesiacoch opäť zhoršila. A hoci ceny energií klesli, stále sú oveľa vyššie ako pred vojnou na Ukrajine. Podobne aj inflácia zostáva tvrdohlavo vysoká, aj keď sa v septembri znížila na 4,5 %.



Zhoršujúca sa ekonomická situácia vyvolala diskusie o tom, či je Nemecko opäť "chorým mužom Európy", čo je označenie z konca 90. rokov minulého storočia, keď krajina zápasila s nákladnými dôsledkami znovuzjednotenia. Niektorí analytici však poukazujú na to, že trh práce v krajine zostáva napriek problémom silný.