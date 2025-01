Nemecká vláda zvažuje predaj celého podielu vo firme Uniper

Berlín 13. januára (TASR) - Nemecká vláda uvažuje o prípadnom predaji celého svojho podielu v energetickej spoločnosti Uniper, pričom nie je vylúčené, že spoločnosť prevezme kanadský fond. Informovala o tom v pondelok agentúra Reuters, ktorá sa odvolala na tri zdroje oboznámené so situáciou.



Nemecká vláda kontroluje v spoločnosti Uniper s hodnotou 18,4 miliardy eur 99,12-percentný podiel. Berlín zatiaľ uprednostňuje čiastočný predaj alebo opätovné uvedenie na burzu približne 25-percentného podielu. Zvažuje však aj predaj celého podielu, uviedli zdroje.



Medzi firmy, ktoré boli v súvislosti s predajom Uniperu oslovené, patrí aj kanadský fond Brookfield, informovali dva zo zdrojov. Prípadný predaj celého vládneho podielu súkromnému investičnému fondu by bol jedným z najväčších v Európe za posledné roky. Uniper ani Brookfield sa k informáciám nevyjadrili.



Nemecký dovozca plynu takmer skrachoval po tom, ako ruský Gazprom, kľúčový dodávateľ suroviny, najskôr prerušil a neskôr úplne zastavil dodávky plynu. To donútilo spoločnosť nakupovať náhradné objemy za vysoké ceny na spotovom trhu. Situácia prinútila vládu prijať záchranné opatrenia a Uniper v roku 2022 zoštátnila.



Nemecké ministerstvo financií uviedlo, že vláda skúma všetky možnosti na zníženie svojho podielu v spoločnosti a žiadne jednoznačné rozhodnutie zatiaľ nepadlo. Aj keď vládne plány, čo sa týka budúcnosti Uniperu, zatiaľ nie sú jasné, na základe podmienok Európskej únie musí Berlín znížiť svoj podiel v spoločnosti maximálne na 25 % plus jedna akcia do konca roka 2028. Spomínané zdroje však predpokladajú, že akýkoľvek podiel sa bude predávať so zľavou, keďže aj vzhľadom na predčasné parlamentné voľby sa firme kráti čas.



Najskôr je potrebné schváliť zákon, ktorý umožní Uniperu opätovne vyplácať dividendy, čo bolo pozastavené potom, ako Berlín poskytol firme záchranný balík v hodnote 13,5 miliardy eur. Navyše je potrebné brať do úvahy zostavovanie novej vlády a prípadné zmeny v celom procese.