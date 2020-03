Nemecká vláda zvažuje zriadenie záchranného fondu pre firmy

Berlín 27. marca (TASR) - Nemecká vláda zvažuje zriadenie záchranného fondu vo výške približne 500 miliárd eur pre podniky, ktoré zápasia o prežitie v dôsledku pandémie nového koronavírusu. Informovala o tom v piatok agentúra DPA s odvolaním sa na nemenované zdroje.



Núdzové opatrenia by mohli zahŕňať podiel štátu v zachránených subjektoch.



Vláda je stále v počiatočnom štádiu rokovaní o založení tohto fondu, pričom jeho kľúčové body ešte neboli vypracované, tvrdia zdroje. Minister hospodárstva Peter Altmaier pre DPA uviedol, že štát by mohol počas krízy prevziať podiely vo firmách, ktoré sa dostanú do ťažkostí.



„Nesmie tu byť žiadne tabu. Musí byť možnosť dočasnej a časovo obmedzenej pomoci od štátu vrátane spoluúčasti a prevzatia,“ povedal DPA.



Nemecko je pod tlakom, aby konalo, keďže najväčšia európska ekonomika mieri tento rok do recesie v dôsledku pandémie. Minulý týždeň vláda v Berlíne sľúbila podnikom v krajine neobmedzený úverový limit na kompenzáciu účinkov pandémie.