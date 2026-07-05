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Nemecká vláda zvýši investície do obnovy a výstavby železníc
Podľa nemeckej organizácie pre dopravu VCD však vláda nerobí pre rozvoj železničnej infraštruktúry dosť, pričom kritizovala postupné rušenie jednotlivých projektov.
Autor TASR
Berlín 5. júla (TASR) - Nemecká vláda plánuje v budúcom roku zvýšiť objem investícií do výstavby novej a modernizácie súčasnej železničnej infraštruktúry na viac než dve miliardy eur. Informovala o tom agentúra DPA, ktorá sa odvolala na návrh rozpočtu na budúci rok z dielne ministerstva financií.
Ministerstvo dopravy plánuje v roku 2027 zvýšiť investície do novej železničnej infraštruktúry a modernizácie súčasnej z 1,8 miliardy na približne 2,2 miliardy eur. Navyše, časťou financií prispeje aj ministerstvo obrany, ktoré by malo zvýšiť investície v tejto oblasti zhruba na 680 miliónov eur. Niektoré železničné trate sú totiž z hľadiska obrany a logistiky považované za kritické. Vláda by mala o návrhu rozpočtu rozhodnúť v pondelok 6. júla.
Podľa nemeckej organizácie pre dopravu VCD však vláda nerobí pre rozvoj železničnej infraštruktúry dosť, pričom kritizovala postupné rušenie jednotlivých projektov. „Táto koalícia má na modernizáciu infraštruktúry omnoho viac peňazí než ktorákoľvek z predchádzajúcich vlád,“ povedala predsedníčka VCD Christiane Rohlederová. Napriek tomu ide podľa nej na výstavbu nových tratí príliš málo financií.
Ministerstvo dopravy plánuje v roku 2027 zvýšiť investície do novej železničnej infraštruktúry a modernizácie súčasnej z 1,8 miliardy na približne 2,2 miliardy eur. Navyše, časťou financií prispeje aj ministerstvo obrany, ktoré by malo zvýšiť investície v tejto oblasti zhruba na 680 miliónov eur. Niektoré železničné trate sú totiž z hľadiska obrany a logistiky považované za kritické. Vláda by mala o návrhu rozpočtu rozhodnúť v pondelok 6. júla.
Podľa nemeckej organizácie pre dopravu VCD však vláda nerobí pre rozvoj železničnej infraštruktúry dosť, pričom kritizovala postupné rušenie jednotlivých projektov. „Táto koalícia má na modernizáciu infraštruktúry omnoho viac peňazí než ktorákoľvek z predchádzajúcich vlád,“ povedala predsedníčka VCD Christiane Rohlederová. Napriek tomu ide podľa nej na výstavbu nových tratí príliš málo financií.