Berlín 27. januára (TASR) - Nemecká vláda zvýši prognózu rastu domácej ekonomiky v tomto roku, tvrdia zdroje oboznámené so záležitosťou.



Podľa zdrojov agentúry Reuters nemecká vláda očakáva, že hrubý domáci produkt (HDP) tento rok stúpne o 1,1 %. Predtým počítala so zvýšením o 1 %.



Nové predikcie ešte stále musia schváliť zástupcovia ministrov, ktorých stretnutie sa koná v pondelok, aby ich pripravili na stredajšie (29. 1.) zasadnutie kabinetu. Ministerstvo hospodárstva by malo nové prognózy zverejniť v stredu.



Zdroje dodali, že vláda očakáva na budúci rok ďalšie zrýchlenie expanzie. Podľa denníka Handelsblatt kabinet potvrdí doterajšiu predpoveď na úrovni 1,5 %.