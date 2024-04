Nemecká vláda zvýšila odhad rastu ekonomiky v tomto roku na 0,3 %

Berlín 24. apríla (TASR) - Nemecká vláda v stredu mierne zvýšila svoju prognózu hospodárskeho rastu v tomto roku. Odôvodnila to signálmi, že najväčšia európska ekonomika sa po období slabého výkonu ocitla v "bode obratu". TASR o tom informuje na základe správ DPA, AFP a Reuters.



Kabinet v Berlíne najnovšie očakáva, že sa hrubý domáci produkt Nemecka tento rok zvýši o 0,3 % namiesto o 0,2 % v predchádzajúcej prognóze z februára.



Znížil takisto odhad rastu inflácie v tomto roku o 0,4 percentuálneho bodu na 2,4 % z 2,8 % vo februári.



Revízia je súčasťou jarných projekcií vlády, ktoré v stredu predstavil minister hospodárstva Robert Habeck.



"Vidíme známky mierneho hospodárskeho oživenia a toho, že ekonomika sa pomaly dostáva zo svojej slabej fázy," povedal Habeck počas prezentácie v Berlíne.



Očakáva, že súkromná spotreba prispeje významnou mierou k hospodárskemu rastu vďaka predpokladanému zvýšeniu reálnych miezd a odolnému trhu práce.



V roku 2025 vláda predpovedá rast hrubého domáceho produktu o 1 %. Podľa najnovšej prognózy sa inflácia v tomto roku zníži na 2,4 % z minuloročných 5,9 %. Vlaňajšia vysoká inflácia si vybrala svoju daň na súkromnej spotrebe.



"Ceny klesali rýchlejšie, ako mnohí predpovedali," skonštatoval Habeck, podľa ktorého to posilní kúpnu silu domácností a pomôže oživiť súkromnú spotrebu.



V roku 2025 vláda predpokladá ďalší pokles inflácie na 1,8 %, čo bude pod cieľom Európskej centrálnej banky na úrovni 2 %.



Nemecká ekonomika, najväčšia v Európe, zaznamenala minulý rok najhorší výsledok spomedzi veľkých ekonomík eurozóny, keďže ju tvrdo zasiahli vysoké náklady na energie, slabé globálne objednávky a rekordne vysoké úrokové sadzby. No hoci sa očakáva, že inflácia sa v tomto roku zmierni, hospodársky rast Nemecka zostane relatívne slabý.