Nemecká vládna koalícia dosiahla dohodu o rozpočte na rok 2025

Berlín 16. augusta (TASR) - Nemecká vládna koalícia dosiahla v piatok dohodu o znížení deficitu. Cieľom tohto kompromisu je zachrániť plán výdavkov a tým aj rozpočet na rok 2025. TASR o tom informuje na základe správ Reuters a DPA.



Nemecká vláda dosiahla v júli predbežnú dohodu o rozpočte na rok 2025 po mesiacoch sporov. Nechala si pritom otvorené možnosti, ako znížiť rozdiel medzi plánovanými výdavkami a príjmami.



Kompromisná dohoda sa týka predovšetkým prerozdelenia prostriedkov pre štátnu železničnú spoločnosť Deutsche Bahn a počíta so znížením plánovaného deficitu vo vládnych výdavkoch v roku 2025 na 12 zo 17 miliárd eur. Koalícia dúfa, že deficit vyrovná stimuláciou ekonomického rastu, čím sa zvýšia vládne príjmy namiesto zvyšovania pôžičiek.



Kľúčovým problémom bola tridsaťmiliardová diera vo vládnych financiách, ktorú nebolo možné pokryť dodatočnými pôžičkami pre komplikovanú dlhovú brzdu Nemecka.



V júli došlo k prelomu, keď lídri koaličných strán súhlasili so znížením plánovaného deficitu na 17 miliárd eur bez veľkých škrtov vo výdavkoch. Ale ekonomickí experti povedali, že toto číslo zostáva príliš vysoké, čo viedlo k novému kolu rokovaní, ktoré sa skončilo v piatok.



Základným kameňom najnovšej dohody je financovanie spoločnosti Deutsche Bahn, ktorá roky trpela nedostatočnými investíciami. Dohoda znižuje plánovaný deficit o 4,5 miliardy eur nahradením dotácií pre Deutsche Bahn dodatočným vlastným kapitálom a úverom od vlády vo výške 3 miliardy eur. Kapitál pre Deutsche Bahn a úver sa nezapočítavajú do dlhovej brzdy, ktorá obmedzuje verejné pôžičky Nemecka na 0,35 % hrubého domáceho produktu (HDP).



Vláda získa tiež 300 miliónov eur navyše od energetickej spoločnosti Uniper. Spoločnosť zaplatí totiž štátu 2,9 namiesto 2,6 miliardy eur, pretože vyčlenila viac prostriedkov na uhradenie splátok spolkovej vláde za pomoc, ktorú jej poskytla v roku 2022.



Vládna dohoda otvára cestu, aby sa návrh dostal do parlamentu. Rozpočtový výbor tak bude môcť začať rokovať o budúcoročnom rozpočte práve včas po parlamentnej letnej prestávke, povedal kancelár Olaf Scholz.