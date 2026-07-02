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Nemecká vládna koalícia sa dohodla na rozsiahlych reformách
Základom najnovšieho balíka reforiem je však zníženie dane z príjmu pre ľudí s nižšími príjmami v celkovom objeme 10 miliárd eur ročne.
Autor TASR
Berlín 2. júla (TASR) - Nemecká vládna koalícia sa dohodla na rozsiahlych reformách, oznámil kancelár Friedrich Merz. Je to prelomový krok, ktorého cieľom je oživenie nemeckej ekonomiky, od čoho si vláda zároveň sľubuje zastavenie súčasného rastu popularity krajne pravicovej Alternatívy pre Nemecko (AfD). Informovali o tom agentúry AFP a Reuters.
„Pracujeme na zvýšení flexibility našich podnikov,“ citovala AFP Merza, ktorý reformu oznámil na tlačovej konferencii po mesiace trvajúcich rokovaniach medzi predstaviteľmi CDU/CSU a SPD. „Pracujeme na zredukovaní byrokracie, na ochrane sociálneho štátu a na znížení daňovej záťaže pre firmy aj zamestnancov,“ dodal kancelár.
K dlhému zoznamu opatrení patrí zníženie počtu zamestnancov na spolkových ministerstvách o 8 % prostredníctvom digitalizácie, ako aj plán zameraný proti podvodom v oblasti sociálnych dávok či zrušenie možnosti pre zamestnancov vybaviť si potvrdenie o práceneschopnosti telefonicky.
Základom najnovšieho balíka reforiem je však zníženie dane z príjmu pre ľudí s nižšími príjmami v celkovom objeme 10 miliárd eur ročne. Vláda to chce kompenzovať zvýšením dane pre najbohatších z terajšej úrovne 45 % na 47 %, ako aj zmenami v systéme dôchodkového zabezpečenia.
Vláda v apríli výrazne zhoršila výhľad vývoja ekonomiky na tento rok. Z pôvodnej prognózy rastu o 1 % ju upravila na 0,5 %. Zároveň zhoršila vyhliadky aj na rok 2027. Pôvodne odhadovala, že ekonomika na budúci rok vzrastie o 1,3 %, v apríli však odhad skresala na 0,9 %.
Od reforiem, ktorými chce ukázať schopnosť riešiť problémy v krajine, si vládna koalícia sľubuje aj zníženie popularity krajne pravicovej AfD. Už v septembri sa v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Prednom Pomoransku konajú krajinské voľby a práve v týchto spolkových krajinách má AfD vysokú podporu.
„Pracujeme na zvýšení flexibility našich podnikov,“ citovala AFP Merza, ktorý reformu oznámil na tlačovej konferencii po mesiace trvajúcich rokovaniach medzi predstaviteľmi CDU/CSU a SPD. „Pracujeme na zredukovaní byrokracie, na ochrane sociálneho štátu a na znížení daňovej záťaže pre firmy aj zamestnancov,“ dodal kancelár.
K dlhému zoznamu opatrení patrí zníženie počtu zamestnancov na spolkových ministerstvách o 8 % prostredníctvom digitalizácie, ako aj plán zameraný proti podvodom v oblasti sociálnych dávok či zrušenie možnosti pre zamestnancov vybaviť si potvrdenie o práceneschopnosti telefonicky.
Základom najnovšieho balíka reforiem je však zníženie dane z príjmu pre ľudí s nižšími príjmami v celkovom objeme 10 miliárd eur ročne. Vláda to chce kompenzovať zvýšením dane pre najbohatších z terajšej úrovne 45 % na 47 %, ako aj zmenami v systéme dôchodkového zabezpečenia.
Vláda v apríli výrazne zhoršila výhľad vývoja ekonomiky na tento rok. Z pôvodnej prognózy rastu o 1 % ju upravila na 0,5 %. Zároveň zhoršila vyhliadky aj na rok 2027. Pôvodne odhadovala, že ekonomika na budúci rok vzrastie o 1,3 %, v apríli však odhad skresala na 0,9 %.
Od reforiem, ktorými chce ukázať schopnosť riešiť problémy v krajine, si vládna koalícia sľubuje aj zníženie popularity krajne pravicovej AfD. Už v septembri sa v Sasku-Anhaltsku a Meklenbursku-Prednom Pomoransku konajú krajinské voľby a práve v týchto spolkových krajinách má AfD vysokú podporu.