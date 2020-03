Merkelovej vláda schválila balík opatrení na podporu hospodárstva

Berlín 9. marca (TASR) - Nemecká vládna koalícia kancelárky Angely Merkelovej schválila v pondelok balík opatrení na podporu hospodárstva, a to vrátane ďalších investícií v priebehu nasledujúcich štyroch rokov. Dôvodom je epidémia nového koronavírusu vo svete, ktorá vážne poškodila ekonomickú aktivitu v Nemecku.



Najväčšia európska ekonomika pritom na začiatku roka ožila po slabom závere minulého roka. Ukázali to údaje o výraznom náraste nových objednávok na nemecké produkty v januári aj zvýšenie priemyselnej výroby a maloobchodného predaja. Ale zahraničný obchod zostal v januári utlmený.



A rozširovanie koronavírusu z Číny do sveta vyvolalo obavy z poklesu veľkej časti zahraničných ekonomík aj nemeckého hospodárstva.



Nemecká ekonomika je proexportne orientovaná, preto sa očakáva, že ju tvrdo zasiahne epidémia, ktorá už spôsobila narušenia dodávateľských reťazcov po celom svete.



Ostatné údaje spolkového štatistického úradu Destatis ukázali, že najväčšia európska ekonomika v poslednom štvrťroku 2019 stagnovala v dôsledku slabšej súkromnej spotreby a nižšieho vývozu.



"Napriek dobrému začiatku roka 2020 očakávame pokles hrubého domáceho produktu (HDP) v 1. štvrťroku, pretože časti predtým veľmi stabilného sektora služieb už v súčasnosti značne trpia šírením koronavírusu,“ uviedol ekonóm Commerzbank Ralph Solveen.



Po maratóne nočných rokovaní z nedele (8. 3.) na pondelok nemecká vládna koalícia súhlasila s vypracovaním plánu podpory ekonomiky v boji proti koronavírusu.



Medzi nové kroky patria dotácie pre firmy, ktoré musia zamestnancom skrátiť pracovný čas. Nemecko takéto opatrenia naposledy použilo počas globálnej hospodárskej krízy v roku 2008.



Nemecko tiež zvažuje poskytnutie finančnej pomoci spoločnostiam najťažšie postihnutých koronavírusom, ktorým sa doteraz nakazilo viac ako 110.000 ľudí na celom svete a podľahlo mu takmer 4000 ľudí.



Prieskum, ktorý minulý týždeň zverejnila nemecká obchodná a priemyselná komora DIHK vo viac ako 10.000 firmách odhalil, že približne polovica z nich očakáva rýchly pokles predaja pre šíriaci sa vírus.



"Žiadna spoločnosť v Nemecku by nemala skrachovať v dôsledku koronavírusu, a pokiaľ to bude možné, nemalo by sa stratiť žiadne pracovné miesto,“ uvádza sa vo vyhlásení, ktoré koalícia uverejnila v pondelok.



Vláda kancelárky Angely Merkelovej sa rozhodla zvýšiť investície o 3,1 miliardy eur každý rok od roku 2021 do roku 2024. Finančná pomoc v celkovej výške 12,4 miliardy eur bude smerovať do projektov zameraných na budúcnosť, ako sú moderné dopravné trasy, dostupné bývanie, digitálna stratégia a umelá inteligencia.



Ďalšie opatrenia na zníženie ekonomického šoku z ochorenia COVID-19, zahŕňajú už spomínané dotácie na podporu skrátenia pracovného času, s cieľom udržať pracovné miesta a pomôcť zamestnávateľom. Firmy si však môžu nárokovať príspevok od štátu na krátkodobú prácu iba vtedy, ak to zasiahne minimálne 10 % ich pracovnej sily. V minulosti bola hranicou tretina zamestnancov.