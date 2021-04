Nemecké aerolínie Lufthansa znížili stratu v 1. kvartáli na polovicu

Berlín 29. apríla (TASR) - Nemecká letecká spoločnosť Lufthansa oznámila stratu aj za 1. kvartál tohto roka, jej rozsah však klesol zhruba o polovicu. Pod zlepšenie výsledkov sa podpísalo najmä výrazné znižovanie nákladov.



Nemecké aerolínie vo štvrtok informovali, že za prvé tri mesiace roka zaznamenali stratu vo výške 1,05 miliardy eur. Na porovnanie, v rovnakom období minulého roka strata predstavovala 2,12 miliardy eur.



Pred úrokmi a daňami a po úprave o mimoriadne položky zaznamenala Lufthansa stratu 1,14 miliardy eur. Aj v tomto prípade to znamená pokles, keď pred rokom táto strata predstavovala 1,22 miliardy eur.



Spoločnosť uviedla, že kvartálne výsledky ovplyvnila redukcia nákladov. Prevádzkové náklady klesli približne o 51 %.



Tržby aerolínií dosiahli za 1. štvrťrok 2,56 miliardy eur. V medziročnom porovnaní to znamená pokles o 60 %. Pod výrazný pokles tržieb sa podpísala pandémia nového koronavírusu, ktorá v plnej miere zasiahla letecké spoločnosti až v marci minulého roka, takže výsledky spred roka výraznejšie neovplyvnila.



Lufthansa očakáva, že dopyt po leteckej doprave bude v 2. kvartáli rásť, tempo rastu však bude iba mierne. Vďaka postupnej vakcinácii by sa situácia mala výraznejšie zlepšiť v 2. polroku. V danom období spoločnosť očakáva rýchlejšie zotavovanie trhu.