Nemecké Aldi otvorí vo Francúzsku viac ako 100 nových obchodov

Düsseldorf 25. novembra (TASR) - Nemecký diskontný reťazec Aldi Nord plánuje v budúcom roku otvoriť vo Francúzsku viac ako 100 nových obchodov a rozšíriť svoje prevádzky v tejto krajine. Oznámil to vo štvrtok Philip Demeulemeester zodpovedný za operácie Aldi vo Francúzsku. Demeulemeester uviedol, že cieľom Aldi je stať sa lídrom na francúzskom diskontnom trhu.



Nemecká sieť diskontných obchodov už tento rok výrazne rozšírila svoju prítomnosť vo Francúzsku, prevzatím približne 500 obchodov a troch centrálnych skladov od konkurenta Leader Price. Aldi teraz vo Francúzsku prevádzkuje viac ako 1300 obchodov a zamestnáva vyše 15.000 ľudí.



„Našou ambíciou je, aby sa všetci zákazníci dostali do obchodu Aldi kdekoľvek v krajine peši do 15 minút,“ povedal Demeulemeester.



Napriek tomuto úsiliu však jeho nemecký konkurent Lidl vo Francúzsku stále jasne vedie.