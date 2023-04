Nemecké automobilky hľadajú na autosalóne v Šanghaji možnosti pre rast

Šanghaj 18. apríla (TASR) - Nemecké automobilky prišli ukázať svoju silu na medzinárodný autosalón v Šanghaji, ktorý v utorok otvoril svoje brány. Čína je totiž najväčším automobilovým trhom na svete. TASR o tom informuje na základe správ AP a DPA.



Podujatie Auto Shanghai 2023 odráža intenzívnu konkurenciu na rýchlo rastúcom čínskom trhu s elektrickými vozidlami po tom, čo čínska vláda naliala miliardy do podpory ich predaja.



Svetové značky vrátane General Motors (GM), BMW, Volkswagenu (VW) či Nissanu a ich čínski rivali BYD Auto a NIO odhalili desiatky nových elektromobilov na šanghajskom výstavisku. Ponúkali rýchlejšie nabíjanie, satelitnú navigáciu a zábavu a možnosť autonómneho riadenia v budúcnosti.



Sedan ID.7 od Volkswagenu, nový vlajkový model v kategórii elektrických vozidiel, bol jedným z 28 modelov, ktoré na podujatí vystavila nemecká automobilová skupina, pričom polovica z nich bola elektrifikovaná.



Autosalón v Šanghaji je prvou predajnou akciou automobilového priemyslu na jeho najväčšom trhu od roku 2019 po ukončení blokád spojených s pandémiou ochorenia COVID-19.



Generálny riaditeľ Volkswagen Group Oliver Blume uviedol, že skupina zrýchli svoje rozhodovacie a vývojové procesy v Číne, kde jedno zo štyroch áut je už elektrické, no žiadna z nemeckých značiek tam zatiaľ nehrá v tomto segmente významnejšiu úlohu. Na čínskom trhu stále dominujú domáce značky.



Mercedes po prvý raz v Šanghaji predvádza plne elektrickú verziu svojej luxusnej značky Maybach.



Podľa Ferdinanda Dudenhöffera, odborníka na toto odvetvie, nemecké automobilky "čaká v Číne stúpanie do kopca". Len v marci klesol v ázijskej krajine predaj áut so spaľovacím motorom o 1 %, zatiaľ čo predaj čistých elektromobilov a plug-in hybridných vozidiel vzrástol o viac ako štvrtinu. Problémy nemeckým firmám robia aj ceny na čínskom trhu.



"Tesla a Číňania sú popredu v cenovej a nákladovej konkurencii," povedal Dudenhöffer.



Ak automobilky nechcú prísť o čínskych zákazníkov, budú musieť urobiť výrazné ústupky v oblasti cien a marží v prípade elektromobilov a investovať do konkurencieschopných modelov. Mnohí preto vytvárajú partnerstvá, aby si rozdelili náklady na vývoj.



"Čína hrá vedúcu úlohu v elektrickej a digitálnej transformácii tohto odvetvia," povedal riaditeľ Ford Motor Jim Farley.



GM pred autosalónom debutoval s elektrickým SUV Buick Electra E5. Toyota Motor odhalila dva nové modely pre svoj rad vozidiel s nulovými emisiami. Honda Motor mala premiéru nového prototypu svojej elektrickej značky e:N, zameranej na Čínu.



Čínska luxusná elektrická značka NIO, ktorá konkuruje americkej Tesle na prémiovom trhu, predstavila nové SUV ES6 a aktualizáciu svojho vlajkového sedanu ET7. Oba majú digitálny kokpit a palubný počítač s pripojením pre tablet a ďalšie zariadenia.



Nemecký výrobca luxusných áut BMW predstavil plne elektrický rad zahŕňajúci dva nové modely, i7 M70L a XM Label Red.



Výrobcovia automobilov poukázali zároveň na rastúcu úlohu Číny ako zdroja exportu a inovácií, najmä elektrických vozidiel.