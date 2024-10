Nemecké automobilky podľa kancelára Scholza zvládnu konkurenciu z Číny

Kuppenheim 21. októbra (TASR) - Nemeckí výrobcovia automobilov by sa nemali báť konkurencie z Číny, vyhlásil v pondelok kancelár Olaf Scholz, pričom zopakoval svoj odmietavý postoj voči clám na čínske elektromobily, ktoré zvažuje Európska únia (EÚ). TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters.



"Niektorí hovoria, že Čína dokáže v oblasti elektromotorov oveľa viac ako my," povedal Scholz pri otvorení prvého závodu na recykláciu batérií spoločnosti Mercedes-Benz, ktorý označil za súčasť nového programu priemyselnej politiky Nemecka. "Nemecké spoločnosti sa tejto konkurencie nemusia báť," dodal a pripomenul, že odvetvie v minulosti dokázalo prekonať silnú konkurenciu z Južnej Kórey a Japonska. Kancelár zopakoval odmietavý postoj svojej vlády voči clám EÚ na elektrické vozidlá vyrobené v Číne.



"Som proti clám, ktoré nás poškodzujú," povedal Scholz na ceremoniáli v meste Kuppenheim na juhozápade Nemecka. Únia by mala sankčné opatrenia používať tam, kde dumping a dotácie naozaj znevýhodňujú európskych výrobcov, napríklad v oceliarskom priemysle, dodal kancelár.



Začiatkom októbra dostatočná väčšina členských štátov EÚ podporila zavedenie dodatočných ciel na elektromobily z Číny. Nemecko bolo medzi krajinami, ktoré hlasovali proti. Clá odmietajú aj nemecké automobilky, ktoré v Číne dosahujú približne tretinu svojich ziskov.



Návrh zaviesť na čínske elektromobily clá až do výšky 35,3 % Európska komisia odôvodnila výsledkami vyšetrovania, ktoré podľa nej ukázalo, že Peking poskytuje svojim výrobcom nespravodlivú konkurenčnú výhodu prostredníctvom nadmerných dotácií. Antisubvenčné clá nad rámec štandardných dovozných ciel nadobudnú účinnosť v novembri, pokiaľ zúčastnené strany dovtedy nenájdu kompromisné riešenie.