Nemecké automobilky podporujú čínske investície na nemeckom trhu

Frankfurt nad Mohanom 21. januára (TASR) - Čínske investície na nemeckom trhu sú vítané. Uviedlo to v utorok na svojej výročnej konferencii nemecké Združenie automobilového priemyslu (VDA). Informovala o tom agentúra AFP.



"Ak chceme my vyrábať v Číne, tak je v poriadku, ak chcú čínske podniky vyrábať v Nemecku," povedala šéfka VDA Hildegard Müllerová na konferencii, na ktorej združenie hodnotilo nepriaznivý minulý rok pre nemecké automobilky. Zároveň dodala, že otvorený trh musí fungovať rovnako pre obidve strany.



Nemecké firmy sa v poslednom období dostali pod silný tlak. Na jednej strane v dôsledku vysokých nákladov na domácom trhu a na druhej v dôsledku rastúcej konkurencie zo strany čínskych firiem. Tie napredujú vysokým tempom najmä v oblasti elektrických vozidiel.



Ich úspech však predstavitelia Európskej únie spájajú s neférovými dotáciami čínskej vlády. V reakcii na subvencie Európska komisia uvalila dodatočné clá na čínskych výrobcov elektromobilov.



Iba päť krajín EÚ s clami nesúhlasilo a jedným z nich bolo práve Nemecko. Berlín sa obáva odplaty Číny, na ktorú by výrazne doplatili práve nemecké firmy. Medzitým však niektoré čínske automobilky, vrátane BYD, pokročili v plánoch výroby svojich vozidiel priamo na európskom trhu, aby sa vyhli, alebo aspoň zmiernili tlak ciel zo strany EÚ.