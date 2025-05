Nemecké automobilky rokujú s americkou stranou o znížení ciel

Berlín 28. mája (TASR) - Nemeckí výrobcovia automobilov BMW, Volkswagen (VW) a Mercedes-Benz rokujú s americkým ministerstvom obchodu o možnom znížení ciel. TASR o tom informuje na základe správy agentúry Reuters, ktorá sa v stredu odvolala na zdroje oboznámené so záležitosťou.



Diskutuje sa o mechanizme, v rámci ktorého by nemecké automobilky dostávali kredity za autá vyvážané zo Spojených štátov, ktoré by si potom mohli odpočítať od ciel, uviedol jeden zo zdrojov. Podľa ďalšieho zdroja nemecké spoločnosti dúfajú, že dohodu, ktorá by zahŕňala colné úľavy výmenou za miliardové investície v USA, by mohli dosiahnuť v júni. Spoločnosť BMW sa k rokovaniam konkrétne nevyjadrila. Uviedla len, že bola vždy v úzkom kontakte so zainteresovanými stranami v USA vrátane politických predstaviteľov na rôznych úrovniach. Mercedes-Benz odmietol zaujať stanovisko. Generálny riaditeľ spoločnosti Ola Källenius koncom apríla vyhlásil, že rokuje s americkou vládou o možnom rozšírení amerického závodu v Tuscaloose v štáte Alabama a oznámil výrobu ďalšieho modelu SUV v tomto meste.



Dcérska spoločnosť skupiny Volkswagen Audi sa v súčasnosti zaoberá výstavbou vlastného výrobného závodu v USA. Volkswagen by zase mohol viac investovať vo svojom závode v Chattanooge v štáte Tennessee alebo v továrni pre novú značku Scout v Južnej Karolíne. BMW prevádzkuje svoj najväčší výrobný závod na svete v Spartanburgu v Južnej Karolíne a je zároveň najväčším vývozcom automobilov v USA podľa hodnoty.