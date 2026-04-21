< sekcia Ekonomika
Nemecké automobilky sa čoraz viac zameriavajú na výskum a vývoj v Číne
Podiel automobilových spoločností, ktoré sa v Číne zaoberajú výskumom a vývojom nielen pre tamojší trh, ale aj pre globálne trhy, sa v rovnakom období zvýšil z 12 % na 33 %.
Autor TASR
Peking 21. apríla (TASR) - Nemecké automobilky pôsobiace v Číne sa vzhľadom na silný konkurenčný tlak čoraz viac zameriavajú na lokálny výskum a vývoj, oznámila v utorok Nemecká zahraničná obchodná komora (AHK) v Pekingu. Aktivity v oblasti výskumu a vývoja už v Číne realizuje 73 % zo 42 spoločností, ktoré sa zúčastnili na novom prieskume, čo je o štyri percentuálne body viac v porovnaní s rokom 2024. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
Podiel automobilových spoločností, ktoré sa v Číne zaoberajú výskumom a vývojom nielen pre tamojší trh, ale aj pre globálne trhy, sa v rovnakom období zvýšil z 12 % na 33 %. Inovácie, ktoré sú úspešné na čínskom trhu, majú často dobré vyhliadky na globálny úspech, uviedol Jan Roennfeld, prezident AHK pre južnú a juhozápadnú Čínu. Lokalizácia výskumu a vývoja v Číne zároveň podľa 43 % respondentov viedla k zrýchleniu tempa zavádzania inovácií v porovnaní s Nemeckom. Ďalších 79 % uviedlo, že lokalizácia im znížila náklady.
