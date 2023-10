Nemecké automobilky sa pozerajú do budúcnosti s obavami

Mníchov 2. októbra (TASR) - Nálada v nemeckom automobilovom priemysle je zatiaľ pozitívna, výhľad do budúcnosti je však poznačený obavami. Poukázali na to v pondelok zverejnené výsledky prieskumu ekonomického inštitútu Ifo. Jeho index hodnotiaci súčasné podmienky v odvetví v septembri sa posilnil na 20,9 bodu z augustovej hodnoty 7,7 bodu. Index očakávaní však zotrval na takmer nezmenenej úrovni -44,6 bodu. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Výrazný rozdiel medzi hodnotením aktuálnej situácie a výhľadom do budúcnosti pretrval štvrtý mesiac v rade. Pesimistickejšiu náladu pri pohľade do budúcnosti zaznamenali prieskumy v nemeckom automobilovom priemysle naposledy počas svetovej finančnej krízy, uviedol expert inštitútu Ifo Oliver Falck.



Napriek obavám o budúcnosť plánujú nemecké automobilky a ich dodávatelia v nasledujúcich mesiacoch zvyšovať výrobu. Odvetvie tiež predpokladá, že do budúcnosti si vystačí s menším počtom zamestnancov. Na jednej strane bude potrebných menej pracovníkov vzhľadom na štrukturálne zmeny smerom k elektromobilite, na druhej strane bude nábor zamestnancov čoraz ťažší z dôvodu nedostatku kvalifikovanej pracovnej sily, konštatoval Falck.