Nemecké automobilky sa transformujú na výrobcov zbraní
Autor TASR
New York 20. apríla (TASR) - Nemecký automobilový priemysel presúva svoju pozornosť z výroby áut a autodielov na výrobu zbraní. Príčinou je klesajúci dopyt a vlna zbrojenia Európy. TASR o tom informuje na základe správy agentúry TASS, ktorá sa odvolala na denník The Wall Street Journal (WSJ).
Nemecký priemysel zažíva najdlhšie obdobie stagnácie od druhej svetovej vojny. Každý mesiac stráca približne 15.000 pracovných miest, a to aj v automobilovom sektore, napísal v pondelok WSJ. Skupiny Mercedes-Benz a Volkswagen zaznamenali v uplynulom roku pokles zisku o 49 %, resp. 44 %. Prevádzkový zisk spoločnosti Porsche sa prepadol až o 98 %. Volkswagen v tejto situácii rokuje s izraelskými partnermi o výrobe komponentov pre systém protivzdušnej obrany Železná kupola, uviedol ďalej americký denník. Nemecký výrobca autodielov Schaeffler začal vyrábať motory pre drony, palubné systémy pre obrnené vozidlá a komponenty pre vojenské lietadlá.
Tieto zmeny sú poháňané vládnymi obrannými kontraktmi v celkovej hodnote až jeden bilión eur. Takmer 90 % európskych obranných investícií smeruje do nemeckých spoločností, zdôraznil WSJ. Podľa údajov Štokholmského medzinárodného inštitútu pre výskum mieru (SIPRI) Nemecko v rokoch 2021 až 2025 predbehlo Čínu a stalo sa štvrtým najväčším vývozcom zbraní na svete s podielom 5,7 %. Takmer štvrtina nemeckého zbrojárskeho exportu v rokoch 2021 až 2025 smerovala na Ukrajinu, ďalších 17 % bolo vyvezených do iných európskych krajín.
Centrom nemeckého obranného priemyslu sa v posledných rokoch stala bavorská metropola Mníchov.
