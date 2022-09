Nemecké automobilky smerujú k problémom s likviditou

Berlín 27. septembra (TASR) - Rastúce ceny energií pripravujú Nemecko o investície v kľúčovom automobilovom sektore, kde čoraz viac spoločností čelí nedostatku likvidity. Uviedla to prezidentka priemyselného združenia VDA Hildegarda Müllerová v rozhovore pre utorkové vydanie novín Süddeutsche Zeitung. TASR o tom informuje na základe správy Reuters.



Podľa nej má 10 % členov VDA v súčasnosti problémy s likviditou, zatiaľ čo ďalšia tretina očakáva výrazné problémy v najbližších mesiacoch. "V dôsledku toho už polovica našich členov zrušila alebo odložila plánované investície. A viac ako pätina sa teraz sťahuje do zahraničia," dodala Müllerová.



Dodávatelia komponentov pre automobilový priemysel zápasia najmä s vysokými nákladmi na energiu. "Musíme predovšetkým znížiť dane, odvody a doplatky," vyhlásila šéfka VDA a vyzvala zvlášť na zníženie dane z elektriny.



Nemecko čelí raketovému rastu účtov za energie od začiatku vojny na Ukrajine v dôsledku priškrtených dodávok plynu z Ruska. To viedlo v auguste k medziročnému zvýšeniu indexu výrobných cien o rekordných 45,8 %.