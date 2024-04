Nemecké automobilky sú proti clám na dovoz elektromobilov z Číny

Berlín 13. apríla (TASR) - Nemecké automobilky nesúhlasia s možnými európskymi sankčnými clami na dovoz elektromobilov z Číny. Nemecké združenie automobilového priemyslu VDA podporuje dialóg a snahu o kompromis. TASR tom informuje na základe správy agentúry DPA.



"Protisubvenčné opatrenia, ako sú dodatočné clá, by nevyriešili problémy európskeho a nemeckého automobilového priemyslu," uviedla šéfka VDA Hildegard Müllerová pre Welt am Sonntag. Clá, ktoré zvažuje Európska komisia (EK), aby vyrovnala konkurenčnú nevýhodu, by podľa Müllerovej mohli mať v prípade obchodného konfliktu, naopak, okamžitý negatívny dosah. Takýto obchodný konflikt by ohrozil aj transformáciu smerom k elektromobilite a digitalizácii.



EK od jesene minulého roka skúma, či elektromobily v Číne využívajú nelegálne dotácie. Podľa EK sú čínske elektromobily bežne asi o 20 % lacnejšie ako modely vyrobené v EÚ. Antidotačné vyšetrovanie môže viesť k zavedeniu sankčných ciel. EK podľa Welt am Sonntag chce oznámiť predbežné výsledky svojho vyšetrovania do 5. júna.



Podľa duisburského Centra pre výskum automobilového priemyslu nemecké automobilky predávajú 30 až 40 % svojich vozidiel na čínskom trhu. V prípade európskych sankčných ciel by preto nemeckí výrobcovia mohli byť prvým cieľom potenciálnych odvetných opatrení zo strany Pekingu.