Nemecké automobilky varujú pred zavedením ciel na čínske elektromobily

Berlín 3. júla (TASR) - Krátko pred očakávaným nadobudnutím platnosti predbežných sankčných ciel Európskej únie (EÚ) na čínske elektromobily nemecké automobilky upozorňujú na riziká pre domáce hospodárstvo. Prípadné protiopatrenia zo strany Pekingu by mohli spôsobiť obrovské škody, vyhlásilo v stredu nemecké Združenie automobilového priemyslu (VDA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.



Čína je najväčším automobilovým trhom na svete a pre nemecké automobilové odvetvie bola v roku 2023 po USA a Spojenom kráľovstve tretím najdôležitejším vývozným trhom, uviedlo združenie. Čínska vláda už pohrozila, že v prípade, ak európske clá nadobudnú účinnosť, môže zaviesť dovozné clá na autá z EÚ s objemom motora nad 2,5 litra. V roku 2023 patrila do tejto kategórie približne tretina vozidiel vyvážaných z Nemecka do Číny, upozornilo VDA.



Dočasné clá sa majú zaviesť 4. júla. Dôvodom sú štedré dotácie pre výrobcov elektrických áut v Číne. Clá až do výšky 38,1 % by sa v určitých prípadoch uplatňovali so spätnou účinnosťou, ak sa s vládou v Pekingu nepodarí nájsť dohodu.