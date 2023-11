Nemecké automobilky založia spoločný podnik pre nabíjaciu sieť v Číne

Mníchov 30. novembra (TASR) - Nemecké automobilky Mercedes-Benz a BMW vo štvrtok oznámili, že sa dohodli na vytvorení spoločného podniku na prevádzkovanie vysokovýkonnej nabíjacej siete v Číne. TASR o tom informuje na základe správ DPA a Reuters.



Dohodu musia ešte schváliť príslušné regulačné úrady. Do konca roka však 2026 plánujú automobilky nainštalovať v Číne najmenej 1000 staníc s približne 7000 nabíjacími miestami. Prvé stanice majú začať fungovať už v roku 2024 v regiónoch s vyšším predajom elektromobilov.



Nabíjacia sieť spoločného podniku BMW a Mercedes-Benz bude dostupná pre všetky značky vozidiel. Zákazníci vlastných značiek spoločnosti si však budú môcť vopred rezervovať nabíjacie miesta a platiť za ne jednoduchšie.



Mercedes-Benz začiatkom tohto roka oznámil, že do roku 2030 investuje miliardy eur do vybudovania vlastnej siete rýchlonabíjacích staníc v Severnej Amerike, Európe a Číne.