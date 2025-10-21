Spravodajský portál Tlačovej agentúry Slovenskej republiky
Nemecké automobilové združenie VDA varuje pred nedostatkom čipov

Ilustračné foto. Foto: TASR/AP

Polovodiče spoločnosti Nexperia majú široké využitie v elektronických riadiacich systémoch vozidiel.

Autor TASR
Berlín 21. októbra (TASR) - Nemeckí výrobcovia automobilov môžu čeliť novému nedostatku polovodičov, keďže problémy s dodávkami od holandského výrobcu Nexperia ohrozujú výrobu, varovalo v utorok Združenie nemeckého automobilového priemyslu (VDA). TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.

Situácia by mohla viesť k významným obmedzeniam výroby, prípadne aj k zastaveniu výroby v blízkej budúcnosti, ak sa narušenie dodávok čipov Nexperia nepodarí vyriešiť v krátkodobom horizonte,“ uviedla vo vyhlásení prezidentka VDA Hildegard Müllerová. Problémy s dodávkami vznikli po tom, ako holandská vláda minulý mesiac prevzala kontrolu nad výrobcom čipov Nexperia, ktorého vlastní čínska materská spoločnosť Wingtech Technology. Nexperia následne informovala automobilových výrobcov a dodávateľov, že už nemôže garantovať dodávky svojich čipov v plnom rozsahu, uviedla Müllerová.

Polovodiče spoločnosti Nexperia majú široké využitie v elektronických riadiacich systémoch vozidiel. Združenie je v kontakte s dotknutými podnikmi, nemeckou vládou a Európskou komisiou, dodala šéfka VDA, pričom vyzvala na hľadanie „rýchlych a pragmatických riešení“.
