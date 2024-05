Nemecké banky plánujú prísnejšie podmienky pre poskytovanie úverov

Frankfurt nad Mohanom 27. mája (TASR) - Viac ako polovica nemeckých finančných inštitúcií plánuje v najbližších šiestich mesiacoch sprísniť podmienky na poskytovanie úverov firmám. Ukázali to v pondelok výsledky prieskumu poradenskej spoločnosti Earnst & Young (EY). TASR správu prevzala z DPA.



Prieskum bankového barometra (Banking Barometer) spoločnosti EY odhalil, že 52 % finančných inštitúcií plánuje sprísniť podmienky pre poskytovanie úverov. Ďalších 40 % firiem zmeny neplánuje a len 8 % zvažuje voľnejšie kritériá pri úveroch podnikom.



Približne sedem z 10 bánk (72 %) očakáva tiež zvýšenie úverových rizík v dôsledku štrukturálnych zmien v nemeckej ekonomike. Iba 2 % opýtaných bánk predpokladá, že sa riziká znížia.



Spoločnosť EY vybrala pre svoj prieskum bankového barometra v apríli a máji tohto roka 100 reprezentatívnych finančných inštitúcií v Nemecku vrátane súkromných bánk, družstevných bánk a sporiteľní.



Bankový sektor sa takmer jednomyseľne zhodol na tom, že trend zatvárania pobočiek v Nemecku bude pokračovať aj v budúcnosti. Len jedna zo 100 opýtaných bánk neočakávala žiadne ďalšie škrty v Nemecku do roku 2025, zatiaľ čo 63 % uviedlo, že počet bankových pobočiek sa v nasledujúcom roku zníži o 10 % alebo ešte viac.



Podľa najnovších údajov nemeckej centrálnej banky Bundesbank počet bankových pobočiek v Nemecku vlani prvýkrát klesol pod 20.000. Na konci decembra 2023 poskytovalo služby celkovo 19.501 bankových pobočiek.



Vzhľadom na to, že mnoho ľudí vykonáva bankové transakcie on-line, finančné inštitúcie už roky zoštíhľujú svoju drahú sieť pobočiek. Namiesto toho ponúkajú videochaty, call centrá s dlhšími otváracími hodinami či zdieľané pobočky, ktoré spolu prevádzkujú viaceré banky.