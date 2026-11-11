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Nemecké banky spájajú sily v boji proti praniu špinavých peňazí
Organizovaný zločin každoročne vnáša do legálnej ekonomiky miliardové sumy pochádzajúce z nezákonných zdrojov.
Autor TASR
Berlín 11. novembra (TASR) - Najväčšie nemecké banky Deutsche Bank a Commerzbank spolu so združením nemeckých sporiteľní DSGV spájajú sily v boji proti praniu špinavých peňazí a iným formám finančnej kriminality. Na tento účel založili v stredu spoločný podnik. Cieľom je včas odhaľovať podozrivé finančné toky presahujúce hranice jednotlivých inštitúcií a vymieňať si informácie o možných podvodoch týkajúcich sa súkromných aj firemných klientov. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Finančná kriminalita je čoraz profesionálnejšia a nekončí sa na hraniciach jednotlivých spoločností. Preto je správne, že užšie spolupracujeme a spájame naše skúsenosti i kapacity,“ uviedol Bernd Spalt, člen predstavenstva Commerzbank zodpovedný za riadenie rizík. Ak napríklad finančná inštitúcia zistí, že určitý účet sa využíva na podvodnú činnosť, môže prostredníctvom spoločnej platformy zdieľať relevantné informácie s ostatnými zapojenými inštitúciami, priblížil.
Iniciatíva je otvorená aj pre ďalšie úverové inštitúcie. „Bezpečnosť platobných transakcií nie je predmetom konkurenčného boja, je to spoločná zodpovednosť bankového sektora,“ poznamenal člen predstavenstva DSGV Joachim Schmalzl.
Organizovaný zločin každoročne vnáša do legálnej ekonomiky miliardové sumy pochádzajúce z nezákonných zdrojov. Hoci finančné inštitúcie majú povinnosť nahlasovať podozrivé transakcie, Nemecko je stále považované za raj pre pranie špinavých peňazí, čiastočne aj preto, že sa v krajine realizuje veľký objem transakcií v hotovosti, napísala agentúra DPA.
„Finančná kriminalita je čoraz profesionálnejšia a nekončí sa na hraniciach jednotlivých spoločností. Preto je správne, že užšie spolupracujeme a spájame naše skúsenosti i kapacity,“ uviedol Bernd Spalt, člen predstavenstva Commerzbank zodpovedný za riadenie rizík. Ak napríklad finančná inštitúcia zistí, že určitý účet sa využíva na podvodnú činnosť, môže prostredníctvom spoločnej platformy zdieľať relevantné informácie s ostatnými zapojenými inštitúciami, priblížil.
Iniciatíva je otvorená aj pre ďalšie úverové inštitúcie. „Bezpečnosť platobných transakcií nie je predmetom konkurenčného boja, je to spoločná zodpovednosť bankového sektora,“ poznamenal člen predstavenstva DSGV Joachim Schmalzl.
Organizovaný zločin každoročne vnáša do legálnej ekonomiky miliardové sumy pochádzajúce z nezákonných zdrojov. Hoci finančné inštitúcie majú povinnosť nahlasovať podozrivé transakcie, Nemecko je stále považované za raj pre pranie špinavých peňazí, čiastočne aj preto, že sa v krajine realizuje veľký objem transakcií v hotovosti, napísala agentúra DPA.