Nemecké banky varujú pred navrhovanými plánmi výdavkov bez šetrenia

Frankfurt nad Mohanom 10. marca (TASR) - Plány politických strán rokujúcich o vytvorení vlády po februárových parlamentných voľbách o prudkom zvýšení výdavkov na infraštruktúru a obranu idú príliš ďaleko a môžu ohroziť verejné financie. Uviedli to predstavitelia Asociácie nemeckých družstevných bánk. Informovala o tom agentúra Reuters.



Začiatkom minulého týždňa sa Kresťanskodemokratický blok CDU/CSU a sociálni demokrati SPD, ktorí rokujú o vytvorení novej nemeckej vlády, zhodli na tom, že by sa mali uvoľniť fiškálne pravidlá, ktoré by krajine umožnili výrazne zvýšiť investície do armády a infraštruktúry. Dohodli sa na vytvorení fondu v hodnote 500 miliárd eur na financovanie infraštruktúry, ako aj na úprave dlhových pravidiel. To by Nemecku umožnilo zvýšiť výdavky na obranu a oživiť hospodársky rast.



Prezidentka Asociácie nemeckých družstevných bánk Marija Kolaková však varovala, že s takými rozsiahlymi výdavkami bez reforiem a šetrenia môžu politici prekročiť únosnú mieru. "Mohutné zvýšenie dlhu bez toho, aby sa v rovnakom čase diskutovalo o potrebných úsporách a rozsiahlych štrukturálnych reformách, je extrémne nebezpečné," uviedla s tým, že takéto kroky ohrozujú dlhodobú stabilitu verejných financií na úkor budúcich generácií.



Družstevné banky patria k pilierom finančného sektora v Nemecku. Asociácia zahrnuje viac než 650 bánk s aktívami v objeme 1,2 bilióna eur.