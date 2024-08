Nemecké domácnosti čelia neúmerne vysokým nákladom na energie

Heidelberg 25. augusta (TASR) - Domácnosti na východe Nemecka čelia neúmerne vysokým nákladom na energie. Po zohľadnení rozdielov v kúpnej sile sú ich účty za vykurovanie, elektrinu a benzín takmer o 22 % vyššie ako na západe. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA, ktorá sa v nedeľu odvolala na prieskum spotrebiteľského portálu Verivox.



Najvyššie zaťaženie je v spolkovej krajine Durínsko, najnižšie naopak v Bavorsku. Priemerná nemecká domácnosť (presnejšie 2,03 osoby) v súčasnosti vynakladá na energie 4297 eur ročne. V západných spolkových krajinách Nemecka je to o niečo menej, a to 4280 eur, zatiaľ čo vo východných výrazne viac, a to o 100 eur. Ak sa však zohľadnia nižšie príjmy, rozdiel je oveľa väčší. Podľa údajov spoločnosti Verivox, upravených o kúpnu silu, ročné náklady na energie na západe predstavujú 4139 eur a na východe 5042 eur, čo je rozdiel asi 20 %.



Podľa tohto prepočtu je na čele rebríčka Durínsko, kde sú náklady o 23 % vyššie ako celoštátny priemer. V Bavorsku sú náklady o 10 % nižšie v porovnaní s priemerom za celé Nemecko. Na východe sú zároveň v porovnaní so západom vyššie aj ceny za rovnaké množstvo energie. Čo sa týka benzínu, rozdiel podľa portálu nie je výrazný, v prípade tepla a elektriny už ale ide o niekoľko percent.



"Zatiaľ čo domácnosti v starých spolkových krajinách musia na elektrinu, kúrenie a palivá vynaložiť približne 7 % svojej kúpnej sily, v nových spolkových krajinách je to približne 9 %," uviedol Thorsten Storck zo spoločnosti Verivox. "Rozdiely v cenách energií medzi východom a západom možno čiastočne vysvetliť poplatkami za rozvodnú sieť. Náklady na prevádzku, údržbu a rozširovanie elektrickej siete sú vo východnom Nemecku približne o 3 % vyššie v prípade elektriny a približne o 10 % vyššie v prípade plynu," vysvetlil Storck.