Nemecké domácnosti pomôžu tento rok naštartovať ekonomiku

Berlín 14. júna (TASR) - Prognostici z berlínskeho inštitútu pre hospodársky výskum (Deutsche Institut für Wirtschaftsforschung, DIW) v piatok zvýšili svoj odhad rastu nemeckej ekonomiky. Ako dôvod uviedli stúpajúcu spotrebu. TASR o tom informuje na základe správy DPA.



DIW najnovšie očakáva, že sa hrubý domáci produkt (HDP) najväčšej európskej ekonomiky v tomto roku zvýši o 0,3 %. To je síce stále len mierny rast, ale lepší ako 0,1 % v predchádzajúcej prognóze inštitútu z marca 2024.



V roku 2025 inštitút predpovedá zrýchlenie tempa rastu nemeckej ekonomiky na 1,3 %.



DIW v piatok ďalej uviedol, že domácnosti v Nemecku budú v nadchádzajúcich mesiacoch pravdepodobne cítiť väčšiu istotu príjmu, čo by malo podporiť celkovú ekonomickú aktivitu. Inštitút pripisuje túto dôveru jednorazovým platbám vrátane inflačných kompenzačných bonusov aj zvyšovaniu miezd.



"Všetky znaky ukazujú, že súkromná spotreba by sa mala stať najdôležitejšou hnacou silou hospodárskeho rastu," uviedla prognostička DIW Geraldine Dany-Knedliková.



Aj nízkopríjmové domácnosti budú mať pravdepodobne k dispozícii vyššie príjmy, dodali experti DIW.