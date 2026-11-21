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Nemecké domácnosti v mnohých regiónoch čaká zdraženie energií
Dôvodom sú najmä vyššie náklady na nákup energií a zvýšené poplatky za využívanie elektrickej distribučnej siete.
Autor TASR
Berlín 21. novembra (TASR) - Nemeckí spotrebitelia, ktorí odoberajú energie v rámci základných taríf, budú na prelome rokov v mnohých regiónoch čeliť výraznému rastu nákladov na plyn a elektrinu. Analytici upozorňujú, že sa tak prejavujú dlhodobejšie dôsledky konfliktu v Perzskom zálive. TASR o tom informuje na základe správy agentúry DPA.
„Veľkoobchodné ceny plynu a elektriny, ktoré prudko vzrástli po vypuknutí vojny v Iráne, sa teraz začínajú premietať aj do cien pre koncových spotrebiteľov,“ uviedol v sobotu energetický expert spotrebiteľského portálu Verivox Thorsten Storck.
Regionálni dodávatelia energií podľa portálu Verivox ohlásili v rámci základných taríf na mesiace december, január a február celkovo 329 zvýšení cien, pričom priemerný rast dosahuje 8 %. Dôvodom sú najmä vyššie náklady na nákup energií a zvýšené poplatky za využívanie elektrickej distribučnej siete.
Pre trojčlennú domácnosť s ročnou spotrebou 4000 kilowatthodín (kWh) ohlásené 8-percentné zvýšenie cien bude znamenať dodatočné náklady v sume približne 128 eur ročne. Domácnosti v rodinných domoch s ročnou spotrebou 20.000 kWh musia počítať s dodatočnými nákladmi v priemere v sume 370 eur ročne.
„Veľkoobchodné ceny plynu a elektriny, ktoré prudko vzrástli po vypuknutí vojny v Iráne, sa teraz začínajú premietať aj do cien pre koncových spotrebiteľov,“ uviedol v sobotu energetický expert spotrebiteľského portálu Verivox Thorsten Storck.
Regionálni dodávatelia energií podľa portálu Verivox ohlásili v rámci základných taríf na mesiace december, január a február celkovo 329 zvýšení cien, pričom priemerný rast dosahuje 8 %. Dôvodom sú najmä vyššie náklady na nákup energií a zvýšené poplatky za využívanie elektrickej distribučnej siete.
Pre trojčlennú domácnosť s ročnou spotrebou 4000 kilowatthodín (kWh) ohlásené 8-percentné zvýšenie cien bude znamenať dodatočné náklady v sume približne 128 eur ročne. Domácnosti v rodinných domoch s ročnou spotrebou 20.000 kWh musia počítať s dodatočnými nákladmi v priemere v sume 370 eur ročne.